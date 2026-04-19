O chefe da diplomacia turca, Hakan Fidan, está otimista sobre a possibilidade de um prolongamento do cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos, que termina na quarta-feira.

“Uma extensão será necessária […] estou otimista a esse respeito”, declarou o ministro turco dos Negócios Estrangeiros durante um fórum diplomático em Antália, no sul da Turquia, precisando que certos pontos “continuam por clarificar”.

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou no sábado que as negociações de paz entre o Irão e os Estados Unidos avançaram, mas que um acordo final ainda estava longe.

O conflito dos Estados Unidos e de Israel com o Irão iniciou-se em 28 de fevereiro.