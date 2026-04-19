O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, considerou este domingo abomináveis as recentes tentativas de ataques incendiários antissemitas ocorridos em Londres, prometendo que os responsáveis serão apanhados e julgados pela Justiça.
“Estou chocado com as recentes tentativas de ataques incendiários antissemitas no norte de Londres. Isto é abominável e não será tolerado. Ataques à nossa comunidade judaica são ataques à Grã-Bretanha”, afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido, numa publicação na rede social X.
I am appalled by recent attempted antisemitic arson attacks in North London.
This is abhorrent and it will not be tolerated. Attacks on our Jewish community are attacks on Britain.
We are increasing visible policing and those responsible will be found and brought to justice.…
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 19, 2026
Keir Starmer acrescentou que o Governo reforçou o policiamento visível e não descansará enquanto os autores dos ataques não forem “encontrados e julgados”.
A brigada antiterrorista de Londres está a investigar um incêndio criminoso que, na sexta-feira, atingiu o local onde está instalada uma organização caritativa judaica, no nordeste de Londres, anunciou no sábado a Polícia Metropolitana, após outros casos semelhantes nas últimas semanas.
De terça para quarta-feira, as autoridades registaram também uma tentativa de incêndio numa sinagoga em Finchley, no norte da capital inglesa, informaram então as autoridades.
Já na noite de 23 de março, foram incendiadas quatro ambulâncias da organização judaica Hatzola, que gere um serviço de emergência voluntário no bairro de Golders Green, no noroeste de Londres.
Os ataques, que não causaram feridos, têm provocado uma forte inquietação na comunidade judaica.