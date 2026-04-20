A Impresa foi, esta segunda-feira, citada numa ação judicial intentada pela sua acionista minoritária Tilway Management para impugnar a entrada do grupo italiano MFE no capital social da dona da SIC e já avançou que vai contestar.

“A Impresa vem […] informar o mercado de que foi hoje citada no âmbito de uma ação judicial de impugnação de deliberações sociais, intentada pela Tilway Management”, lê-se num comunicado hoje enviado ao mercado.

Em causa estão as deliberações aprovadas na assembleia-geral de 10 de março que permitiram a entrada do MFE no capital social da Imprensa, bem como a eleição de três membros para o Conselho de Administração. A Impresa já adiantou que vai “contestar a referida ação pelos meios adequados”.

Os nomes propostos na assembleia-geral foram Michele Giraudo, ‘chief revenue officer’ [administrador responsável pelas receitas] da MFE Advertising, Massimiliano Ventimiglia, fundador e presidente executivo (CEO) da Onde Alte, dedicada à inteligência artificial (IA) e ‘big data’ para meios digitais, e Massimo Musolino, CEO para gestão e operações da Mediaset em Espanha.

No dia 10 de março, a administração da Impresa deliberou a realização de um aumento de capital, que foi integralmente subscrito pela MFE, passando o grupo italiano a deter 32,934%, tendo também sido celebrado o acordo parassocial previsto.

Em comunicado, o Conselho de Administração anunciou que deliberou o aumento de capital de 17.325.000 euros, mediante a emissão de 82.500.000 novas ações, a um valor de emissão de 0,21 euros por ação, “a ser integralmente subscrito pela MFE” [MediaForEurope], “com supressão do direito de preferência dos acionistas”, tal como o previsto no acordo de investimento.