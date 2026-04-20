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Trump recusa suspender bloqueio naval ao Irão sem acordo: "Estão a perder 500 milhões de dólares por dia"

Este artigo tem mais de 6 meses

Bloqueio em Ormuz só chegará ao fim quando houver acordo; um preço que o Irão não poderá suportar a longo prazo, garante Trump. Prolongamento de trégua mantém-se "muito pouco provável".

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Trump ameaçou que, se as suas exigências não forem satisfeitas até ao fim do cessar-fogo com o Irão, na quarta-feira, "muitas bombas vão explodir"

ALLISON ROBBERT / POOL/EPA

Trump ameaçou que, se as suas exigências não forem satisfeitas até ao fim do cessar-fogo com o Irão, na quarta-feira, "muitas bombas vão explodir"

ALLISON ROBBERT / POOL/EPA

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O Presidente norte-americano, Donald Trump avisou esta segunda-feira que só vai suspender o bloqueio aos portos iranianos se houver um acordo nas negociações de paz com o Irão, cuja nova ronda é ainda incerta.

“O bloqueio, que não suspenderemos até que haja um acordo, está a destruir completamente o Irão. Estão a perder 500 milhões de dólares [424 milhões de euros] por dia, um valor insustentável para eles, mesmo a curto prazo”, escreveu o líder da Casa Branca na sua rede social.

Em declarações anteriores ao longo do dia, Trump ameaçou que, se as suas exigências não forem satisfeitas até ao fim do cessar-fogo com o Irão, na quarta-feira, “muitas bombas vão explodir”, acrescentando que o objetivo a alcançar é um Irão “sem armas nucleares”.

Donald Trump considerou também “muito improvável” um prolongamento da trégua entre os dois países, iniciada no dia 8 de abril.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), citando uma fonte próxima do processo negocial, uma delegação norte-americana parte “em breve” para o Paquistão com vista a retomar as negociações de paz com o Irão, depois de o líder norte-americano ter indicado que o vice-presidente, JD Vance, já estava a caminho, o que ainda não se confirmou.

Teerão mantém pelo seu lado que ainda não tomou a decisão de enviar uma delegação a Islamabad.

A República Islâmica condicionou o reatamento do diálogo ao levantamento do bloqueio aos portos e navios iranianos, depois de os Estados Unidos terem apreendido uma embarcação iraniana no passado domingo.

O Presidente do Irão avisou já nas redes sociais que “os iranianos não se submetem à força” e comentou que “cumprir os compromissos é a lógica de qualquer diálogo”, sem mencionar a nova ronda negocial.

“A profunda desconfiança histórica do Irão em relação às ações do Governo norte-americano persiste, enquanto os sinais contraditórios e pouco construtivos das autoridades norte-americanas transmitem uma mensagem amarga: procuram a rendição do Irão”, declarou Masoud Pezeshkian.

As partes estiveram reunidas em Islamabad, em 11 de abril, mas não alcançaram um entendimento para encerrar o conflito iniciado por uma ofensiva aérea israelo-americana em 28 de fevereiro.

Em retaliação, o Irão lançou ataques contra Israel e países vizinhos do Golfo e submeteu o estreito de Ormuz a um bloqueio à passagem de navios comerciais, fazendo disparar o preço do crude em todo o mundo.

Depois do fracasso nas conversações na capital paquistanesa, Trump ordenou um bloqueio naval aos portos iranianos.

No centro das discussões entre os dois países, está o programa nuclear e de enriquecimento de urânio do Irão, bem como a produção de mísseis de longo alcance e apoio a milícias no Médio Oriente e ainda o descongelamento de ativos iranianos.

[Depois de assassinar Carlos Castro, Renato Seabra vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. É lá que diz ter agido como um instrumento de Deus e ser “Jesus Cristo”. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui o segundo episódio, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir aqui primeiro episódio]

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