Trump recusa suspender bloqueio naval ao Irão sem acordo: "Estão a perder 500 milhões de dólares por dia"

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O Presidente norte-americano, Donald Trump avisou esta segunda-feira que só vai suspender o bloqueio aos portos iranianos se houver um acordo nas negociações de paz com o Irão, cuja nova ronda é ainda incerta.
“O bloqueio, que não suspenderemos até que haja um acordo, está a destruir completamente o Irão. Estão a perder 500 milhões de dólares [424 milhões de euros] por dia, um valor insustentável para eles, mesmo a curto prazo”, escreveu o líder da Casa Branca na sua rede social.
Em declarações anteriores ao longo do dia, Trump ameaçou que, se as suas exigências não forem satisfeitas até ao fim do cessar-fogo com o Irão, na quarta-feira, “muitas bombas vão explodir”, acrescentando que o objetivo a alcançar é um Irão “sem armas nucleares”.
Donald Trump considerou também “muito improvável” um prolongamento da trégua entre os dois países, iniciada no dia 8 de abril.
Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), citando uma fonte próxima do processo negocial, uma delegação norte-americana parte “em breve” para o Paquistão com vista a retomar as negociações de paz com o Irão, depois de o líder norte-americano ter indicado que o vice-presidente, JD Vance, já estava a caminho, o que ainda não se confirmou.
Teerão mantém pelo seu lado que ainda não tomou a decisão de enviar uma delegação a Islamabad.
A República Islâmica condicionou o reatamento do diálogo ao levantamento do bloqueio aos portos e navios iranianos, depois de os Estados Unidos terem apreendido uma embarcação iraniana no passado domingo.
O Presidente do Irão avisou já nas redes sociais que “os iranianos não se submetem à força” e comentou que “cumprir os compromissos é a lógica de qualquer diálogo”, sem mencionar a nova ronda negocial.
پایبندی به تعهدات منطق موجه هر نوع گفتگوست. علاوه بر بیاعتمادی تاریخی عمیقی که در ایران نسبت به پیشینه رفتار و عملکرد دولت آمریکا وجود دارد، رویکرد غیرسازنده و متناقض مسئولین آمریکا در روزهای اخیر حاوی یک پیام تلخ است: آنها خواهان تسلیم ایرانند. مردم ایران زیر بار زور نمیروند. https://t.co/JCbZM63sdH
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 20, 2026
“A profunda desconfiança histórica do Irão em relação às ações do Governo norte-americano persiste, enquanto os sinais contraditórios e pouco construtivos das autoridades norte-americanas transmitem uma mensagem amarga: procuram a rendição do Irão”, declarou Masoud Pezeshkian.
As partes estiveram reunidas em Islamabad, em 11 de abril, mas não alcançaram um entendimento para encerrar o conflito iniciado por uma ofensiva aérea israelo-americana em 28 de fevereiro.
Em retaliação, o Irão lançou ataques contra Israel e países vizinhos do Golfo e submeteu o estreito de Ormuz a um bloqueio à passagem de navios comerciais, fazendo disparar o preço do crude em todo o mundo.
Depois do fracasso nas conversações na capital paquistanesa, Trump ordenou um bloqueio naval aos portos iranianos.
No centro das discussões entre os dois países, está o programa nuclear e de enriquecimento de urânio do Irão, bem como a produção de mísseis de longo alcance e apoio a milícias no Médio Oriente e ainda o descongelamento de ativos iranianos.
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