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Dezenas de pessoas exigiram esta terça-feira medidas para reforçar a resposta pública e a contratação de médicos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) numa tribuna pública organizada pelo PCP junto ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

“Não aceitamos que encerrem serviços públicos de saúde para abrir hospitais privados ao lado e não aceitamos que o acesso a cuidados de saúde dependa da carteira de cada um”, disse Simão Calixto, da Direção da Organização Regional de Setúbal do PCP.

O dirigente comunista considerou que as medidas adotadas pelo Governo fazem parte de “uma estratégia planeada para desmantelar o SNS e entregar a saúde dos portugueses aos interesses dos privados”, apontando o exemplo do encerramento da urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro e a criação de uma urgência regional, designadamente no Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal.

Simão Calixto afirmou ainda que estas soluções podem levar ao aumento das distâncias percorridas pelas grávidas, com mais bebés a nascerem dentro das ambulâncias, lembrando que a falta de médicos e enfermeiros também se faz sentir nos Centros de Saúde.

“Só no concelho de Setúbal há mais de 20 mil utentes sem médico de família”, disse.

Na tribuna Pública de Setúbal marcou também presença a ex-vereadora da CDU, Regina Marques, que apesar de tudo, acredita que o Governo vai acabar por ouvir os protestos dos utentes.

“O Governo também está com os olhos na rua e atento ao descontentamento generalizado”, disse, sublinhando que a “insatisfação é sentida tanto pelos utentes como pelos profissionais de saúde”.

Regina Marques alertou ainda para a “preocupação e a ansiedade” das mulheres grávidas, perante as dificuldades no acesso a cuidados de saúde em tempo útil.

“Não é justo nem é credível numa democracia como a nossa […] que as mulheres não tenham a possibilidade de ter um parto com segurança nos hospitais”, afirmou.

A Tribuna Pública em Setúbal foi uma de muitas iniciativas organizadas esta terça-feira em todo o país pelo PCP, designadamente m Abrantes, Almada, Amadora, Benavente, Braga, Barreiro, Coimbra, Mirandela, Montijo, Moita, Porto e Sesimbra, em defesa do SNS.