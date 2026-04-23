O Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) vai abrir vagas para quatro novas licenciaturas e um mestrado para dar uma resposta às necessidades da região e do tecido empresarial, divulgou esta quinta-feira a instituição.

Em comunicado, o IPP explicou que, no próximo ano letivo, vai abrir as licenciaturas em Engenharia Química e Bioquímica, Som e Imagem, Gestão de Recursos Humanos e Línguas Aplicadas em Comunicação Digital.

Já o novo mestrado será direcionado para o Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do IPP, Luís Loures, explicou que a instituição está, desta forma, a dar “uma resposta muito concreta às carências da região“, apontando como exemplo a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos.

“Embora seja uma oferta formativa que existe noutros pontos do país, do ponto de vista regional temos uma carência muito grande a este nível e, por isso, somos várias vezes procurados por parte das empresas para dar resposta a esta necessidade e não conseguíamos, porque não tínhamos a formação”, disse.

A licenciatura em Som e Imagem, segundo o IPP, “alia criatividade, técnica e tecnologia”, ficando os estudantes preparados para captar, editar e produzir imagem e som, criar projetos audiovisuais e explorar novas formas de comunicar através da multimédia.

“Havia a falta deste curso mais específico, menos banda larga, mais ligado à parte do som e da imagem, uma carência muito grande ao nível das novas tecnologias e, por isso, abrimos esta nova” formação, explicou.

Aludindo a Engenharia Química e Bioquímica, o IPP considerou que “é a escolha certa” para quem gosta de ciência e “quer aplicá-la à indústria e à inovação”.

Por último, a licenciatura em Línguas Aplicadas em Comunicação Digital “é uma formação pensada para quem quer comunicar com impacto num mundo global”, segundo o Politécnico de Portalegre.

Já o mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico vai “complementar a formação” na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, na área da docência.

De acordo com Luís Loures, este mestrado vai “assegurar uma fileira formativa completa e integral” nesta área.