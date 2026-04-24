João Bento, de saída dos CTT, vai ser presidente da Lisnave

João Bento vai ser o novo presidente do conselho de administração da Lisnave. O ainda CEO dos CTT, cargo que deixará a 30 de abril, foi convidado para o cargo não executivo após o falecimento, em fevereiro, de José António Rodrigues.
Em comunicado, a Lisnave revela que João Bento vai assumir a Presidência do Conselho de Administração da empresa “com efeitos a partir de 1 de maio de 2026”.
“O Prof. Eng. João Bento exercerá funções não executivas, assegurando o acompanhamento estratégico da LISNAVE num momento particularmente relevante para a empresa”, refere a nota.
O Governo já assumiu a intenção de lançar um concurso, em 2027, para a concessão dos estaleiros navais, contrariando a intenção dos atuais acionistas que queriam prolongar a atual concessão por mais 15 anos. O empresário Mário Ferreira será um dos interessados, tal como a Martifer. “Esta nomeação reforça a estrutura de governação da empresa e a sua estratégia de liderança para enfrentar um futuro exigente, marcado pela proximidade do termo da concessão em vigor e pelo processo concursal para a sua renovação”, destaca a empresa.
A gestão executiva da Lisnave “continuará a ser assegurada pelo Administrador-Delegado, Eng. Nuno Antunes dos Santos, que acumulará igualmente as funções de Vice-Presidente do Conselho de Administração, garantindo a continuidade do modelo de gestão”, refere a empresa.
João Bento, que integra o conselho de administração dos CTT desde 2017 e é CEO desde 2019, foi escolhido pela “vasta experiência e um percurso académico e profissional de elevado prestígio”, constituindo “uma indubitável mais-valia” para a Lisnave. Recentemente foi apontado para o conselho consultivo do Banco Português de Fomento (BPF).
A empresa “reafirma o seu compromisso com a solidez do seu percurso e com a preparação sustentada para os desafios futuros”, conclui a nota.
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