1246,8kWh poupados 1246,8 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

João Bento, de saída dos CTT, vai ser presidente da Lisnave

Este artigo tem mais de 6 meses

A Lisnave convidou João Bento, que deixará de ser CEO dos CTT no final de abril, para a presidência da administração, num "momento particularmente relevante para a empresa" cuja concessão está no fim.

i

Governo prevê lançar para o ano concurso para concessão dos estaleiros

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Governo prevê lançar para o ano concurso para concessão dos estaleiros

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

João Bento vai ser o novo presidente do conselho de administração da Lisnave. O ainda CEO dos CTT, cargo que deixará a 30 de abril, foi convidado para o cargo não executivo após o falecimento, em fevereiro, de José António Rodrigues.

Em comunicado, a Lisnave revela que João Bento vai assumir a Presidência do Conselho de Administração da empresa “com efeitos a partir de 1 de maio de 2026”.

João Bento será presidente do conselho de administração da Lisnave

JOÃO RELVAS/LUSA

“O Prof. Eng. João Bento exercerá funções não executivas, assegurando o  acompanhamento estratégico da LISNAVE num momento particularmente relevante para a empresa”, refere a nota.

O Governo já assumiu a intenção de lançar um concurso, em 2027, para a concessão dos estaleiros navais, contrariando a intenção dos atuais acionistas que queriam prolongar a atual concessão por mais 15 anos. O empresário Mário Ferreira será um dos interessados, tal como a Martifer. “Esta nomeação reforça a estrutura de governação da empresa e a sua estratégia de  liderança para enfrentar um futuro exigente, marcado pela proximidade do termo da  concessão em vigor e pelo processo concursal para a sua renovação”, destaca a empresa.

A gestão executiva da Lisnave “continuará a ser assegurada pelo Administrador-Delegado, Eng.  Nuno Antunes dos Santos, que acumulará igualmente as funções de Vice-Presidente do  Conselho de Administração, garantindo a continuidade do modelo de gestão”, refere a empresa.

João Bento, que integra o conselho de administração dos CTT desde 2017 e é CEO desde 2019, foi escolhido pela “vasta experiência e um percurso académico e profissional de  elevado prestígio”, constituindo “uma indubitável mais-valia” para a Lisnave. Recentemente foi apontado para o conselho consultivo do Banco Português de Fomento (BPF).

A empresa “reafirma o seu compromisso com a solidez do seu percurso e com a preparação  sustentada para os desafios futuros”, conclui a nota.

Comprada por dois dólares, a Lisnave passou de “tóxica” a ativo “apetecido”. Donos pedem mais 15 anos, mas Governo quer concurso

Proponha uma correção, sugira uma pista: asanlez@observador.pt

Recomendamos
Gabinete de Guerra

"Os Estados Unidos são cada vez menos um aliado de fiar"

Europa

A Europa financia o futuro, mas protege o passado

Rafael Ferreira
China

Produção industrial chinesa cresce 5,5% em setembro

Indústria

Dona das massas Milaneza em fusão de 1,8 mil milhões 

Populares
Orçamento do Estado

Segurança Social. Ministra defende "pacto de regime" 

Galp

Galp e Moeve falham acordo para junção de negócios

Galp

Galp lucra 1.494 milhões nos nove primeiros meses do ano

Serviço Nacional de Saúde

Despacho sobre urgências pode comprometer doentes internos

Últimas
Premier League

Está a tremer, mas ainda não caiu: United segura Carrick

Reportagem Observador

Seguro quebra silêncio: "Não gostei do que vi em Lisboa"

Israel

Netanyahu denuncia irregularidades nas eleições israelitas

Violência Doméstica

GNR deteve duas pessoas em Coimbra por agressões mútuas

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.