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Pelo menos quatro pessoas morreram na Ucrânia em ataques russos realizados com dois mísseis balísticos e 109 drones entre a noite de quinta-feira e desta sexta-feira, disseram as autoridades regionais e militares ucranianas.

Duas pessoas morreram na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, em consequência do ataque russo às primeiras horas da manhã desta sexta-feira, que provocou danos em edifícios residenciais e num navio civil. Outras 14 pessoas ficaram feridas, de acordo com comunicado do governador da região de Odessa, Oleg Kiper. Mais dois civis morreram na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, em consequência de ataques com drones russos de curto alcance, segundo as autoridades regionais.

As defesas aéreas ucranianas foram novamente ativadas esta manhã em Kiev. De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou um total de 109 drones de longo alcance e dois mísseis balísticos contra a Ucrânia entre a noite de quinta-feira e desta sexta-feira. As defesas aéreas conseguiram neutralizar 96 destes aparelhos aéreos não tripulados.

Dois mísseis e 10 drones não foram intercetados pelas defesas aéreas e atingiram 10 locais diferentes na Ucrânia, que a Força Aérea do país não especificou. A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.