Dois homens foram detidos em Castelo Branco em contexto de violência doméstica, durante o qual foi apreendida uma arma de fogo não registada e estupefacientes, anunciou a PSP.

Em comunicado, o Comando Distrital de Castelo Branco explicou que a detenção dos dois homens, cuja idade não foi divulgada, foram detidos na segunda-feira “na sequência de uma ocorrência de violência doméstica“.

Durante a intervenção dos agentes da PSP de Castelo Branco, foram ainda apreendidos um revólver calibre 8 milímetros Lebel não registado, oito munições do mesmo calibre e uma faca com 20 centímetros de lâmina.

Foram ainda apreendidas 242 doses de cocaína, 45 doses de haxixe e 33 doses de MDMA.

Segundo a PSP, os detidos foram presentes à autoridade judiciária que lhes aplicou a medida de coação de termo de identidade e residência.