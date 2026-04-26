Pelo menos 14 pessoas, entre as quais quatro crianças, morreram e outras cinco ficaram feridas num ataque perpetrado este domingo por homens armados não identificados no estado de Warrap, no Sudão do Sul, disseram fontes locais à agência EFE.

O ataque ocorreu de madrugada numa aldeia do distrito de Tonj Oriental, quando homens armados abriram fogo contra os residentes que dormiam ao ar livre, indicou o ministro da Informação do estado de Warrap, Deng Tong.

Tong assegurou que entre as vítimas “se encontravam quatro crianças e as suas mães” e que uma das crianças “ainda era lactante, enquanto as outras tinham entre 6 e 10 anos”.

Além disso, acrescentou, os atacantes deslocaram-se entre as casas durante o assalto, o que aumentou o número de vítimas.

“Até ao momento, não foram efetuadas detenções e o motivo do ataque continua por esclarecer”, acrescentou Tong, que confirmou que as autoridades iniciaram uma investigação sobre o incidente.

A violência entre grupos armados e as tensões intercomunitárias persistem em algumas zonas do estado de Warrap, o que suscita preocupações quanto à segurança da população civil nas zonas rurais.

Este tipo de ataques agrava a insegurança persistente em algumas regiões do Sudão do Sul, onde os frágeis acordos de paz que puseram fim à guerra civil sul-sudanesa em 2018 têm sido repetidamente postos à prova por episódios de violência.