Oz Pearlman devia ter sido o primeiro mentalista a atuar no tradicional Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. Tinha preparado uma “grande noite”, mas não chegou a ter oportunidade de subir ao palco. Enquanto o jantar estava a ser servido ainda teve tempo para um breve aquecimento, depois de ter sido desafiado pela porta-voz da Casa Branca a ler-lhe a mente. Estava de pé, entre o Presidente norte-americano e a primeira-dama, quando o truque foi interrompido pelo som de disparos.

O mentalista foi anunciado no início do ano como anfitrião do Jantar dos Correspondentes, uma função que tradicionalmente tem recaído em humoristas — de Trevor Noah a Conan O’Brien ou Jimmy Kimmel — e cantores, como Aretha Franklin ou Frank Sinatra. “Enquanto mentalista mais famoso do mundo, Oz Pearlman vai oferecer um vislumbre fascinante do que realmente passa pela cabeça das figuras públicas de Washington”, prometeu a presidente da associação, Weijia Jiang.

O israelita Oz Pearlman começou a atuar quando ainda era adolescente. Segundo o New York Times, fazia truques de cartas em jantares num restaurante italiano em Ann Arbor, no estado de Michigan, onde cresceu. Ganhou mediatismo quando, com 32 anos, participou na décima temporada do America’s Got Talent, em 2015. “Sou um mentalista (…). Eu trabalhei em Wall Street e, sim, deixei o salário estável para fazer isto”, disse aos jurados. O sonho? Atuar em Las Vegas. E não ficou longe, conquistando o terceiro lugar no popular concurso norte-americano. Ainda regressaria para o America’s Got Talent: The Champions, mas foi eliminado nas provas preliminares.

A eliminação não o demoveu e Pearlman continuou a consolidar o seu nome. Atualmente tem oito milhões de seguidores nas redes sociais e ganha a vida a subir ao palco de grandes eventos corporativos, tendo atuado recentemente no FICO World 2026 — um fórum internacional de tecnologia. É também um rosto conhecido em morning shows e podcasts. Já adivinhou o código PIN do comediante Joe Rogan durante uma live com milhares de ouvintes e fez aparecer na mão de Kim Kardashian o nome em que esta pensava.

Em 2019, Oz Pearlman ganhou um Emmy pelo especial da NBC “Oz Knows”. E há um novo especial para breve. O israelita anunciou nas redes sociais que vai filmar pela primeira vez um espetáculo para a Netflix, no The Paramount, em Brooklyn, em julho deste ano. A atuação no Jantar dos Correspondentes, porém, era o que acreditava ser o grande momento de viragem da sua carreira. “Este vai ser um momento definidor da minha carreira. Vai ser o derradeiro desafio”, afirmou à ABC News quando foi anunciado como apresentador, uma quebra com a tradição de convidar comediantes.

“O meu trabalho não é chegar e ridicularizar. Acho que não foi para isso que fui contratado. Acho que fui contratado para unir, unir no sentido de admiração e espanto”, disse ainda à ABC. Não seria, de resto, a primeira vez que estava na presença de um Presidente. Já cruzou caminho com Bill Clinton e também com Barack Obama, este último num evento desportivo quando ainda era chefe de Estado. “Eu só tinha 30 segundos e ele estava rodeado pelos agentes do Serviço Secreto. Mas estava a pensar num velho amigo de Chicago e, felizmente, consegui dar o nome certo”, disse ao The Times.

“Eu não leio mentes e não há nada sobrenatural nas minhas atuações porque, francamente, isso é impossível”, sublinhou o mentalista na mesma entrevista. “Mas sou bom a analisar comportamentos e a entender como as pessoas pensam”, resumiu, acrescentando que isso é algo que pode ser ensinado.

Pai de cinco crianças, Pearlman é também autor de um livro, Read Your Mind: Proven Habits for Success from the World’s Greatest Mind Reader, e maratonista. Segundo o Times, até 2025 ainda detinha o recorde de completar 19 voltas ao popular Central Park em 24 horas (o equivalente a 187 quilómetros).

O nome do bebé de Karoline Leavitt ficou por desvendar

“Ia ser uma grande noite”, lamentou Pearlman em múltiplas declarações à imprensa pouco depois do ataque. Não chegou a atuar, mas estava a entreter a porta-voz da Casa Branca e a primeira-dama norte-americana. “Estava com a Karoline e a primeira-dama, a adivinhar o nome de alguém em que a Karoline estava a pensar. Eu descubro quantas letras há e a Melania diz: ‘Vamos envolver o Presidente'”, descreveu ao New York Times.

Nessa altura, Donald Trump voltou-se para ver o truque e ainda viu Pearlman escrevinhar um nome num bloco de notas. De seguida, recordou o mentalista, pediu a Karoline Leavitt que revelasse a todos em quem pensava e, ao mesmo tempo, rasgou a página do bloco para lhes mostrar se correspondia. “E aí ouvimos o barulho”. A resposta, que ficou por desvendar, era o nome da bebé de Leavitt que deverá nascer dentro de uma semana, disse ao correspondente da ABC News em Washington.

. @OzTheMentalist reveals the trick he had just performed on Karoline Leavitt when the shooting happened last night at the White House correspondents’ dinner. He figured out the name of @PressSec ‘s soon to be born child pic.twitter.com/ejxU1E01Jg — Jonathan Karl (@jonkarl) April 26, 2026

Can someone make out what the note that Oz Pearlman revealed right before Trump is rushed off stage says? pic.twitter.com/qrpJU4xrKQ — david ???? (@realdavidonline) April 26, 2026

President Trump was rushed off of the stage by Secret Service at the White House Correspondents’ Dinner. Follow: @AFpost pic.twitter.com/r52sIwptQV — AF Post (@AFpost) April 26, 2026

“Definitivamente, é uma deceção”, admitiu Pearlman sobre o que aconteceu no jantar. Mas, sublinhou, “as pessoas podiam ter perdido a vida esta noite e, pelo que entendi, um polícia agiu com muita bravura, levou um tiro e sobreviveu. Graças a Deus que ele está bem”.