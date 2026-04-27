A Galp fechou o primeiro trimestre do ano com um lucro ajustado de 272 milhões de euros, uma subida de 41% face ao período homólogo, sustentado pelo aumento da produção de petróleo e gás natural no Brasil.

Entre janeiro e março, o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) também cresceu 41% para 943 milhões de euros, face ao mesmo período de 2025, informou a petrolífera em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Cerca de 73% deste valor teve origem na unidade negócio de ‘upstream’ — exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural — “cujo EBITDA aumentou 78%, beneficiando do efeito combinado de um incremento de 23% da produção de petróleo e gás natural com o aumento da cotação média do brent”, detalha.