O Ministério Público (MP) acusou de homicídio qualificado, na forma tentada, um homem que agrediu outro à facada em Braga, em setembro de 2025, durante a Noite Braga, “unicamente” por a vítima ser da região sul do país.

“Agiu o arguido movido por um atrito com um mero desconhecido, unicamente por este ser da região sul do país, com o propósito de lhe tirar a vida“, refere a acusação, datada de 10 de abril e a que Lusa teve acesso.

O MP sublinha que, no decurso da investigação, apurou que o arguido vinha divulgando nas redes sociais vídeos de teor difamatório e ameaçador contra pessoas naturais da região de Lisboa, “o que é suscetível de consubstanciar, em abstrato, crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência”.

Por isso, mandou extrair certidão e remetê-la ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Braga, para instauração de inquérito, que decorrerá separado do processo de homicídio.

Segundo a acusação, a tentativa de homicídio decorreu na madrugada de 7 de setembro de 2025, no centro da cidade de Braga, onde decorria o evento “Noite Branca”.

No final do concerto, arguido e vítima encontraram-se nas galerias do centro comercial de Santa Bárbara, onde o arguido, natural de Braga, teve conhecimento de que a vítima era de Almada e começou a dirigir-lhe insultos.

Os dois envolveram-se em agressões, com empurrões e socos, e foram separados por terceiros.

O arguido retirou-se daquele local mas menos de 10 minutos, regressou “em estado de fúria”, munido de uma navalha, com a qual desferiu, pelo menos, sete golpes no tronco e braços da vítima.

O ofendido teve necessidade de fazer uma cirurgia, tendo permanecido internado até 17 de setembro.

Para o MP, o arguido quis matar a vítima, “o que apenas não conseguiu graças à pronta assistência médica que lhe foi prestada”.

No meio da contenda, o arguido ainda ameaçou um amigo da vítima, pelo que vai também responder por um crime de ameaça agravado.

O arguido, de 33 anos, está em prisão preventiva.