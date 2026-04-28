O Ministério Público (MP) acusou de homicídio qualificado, na forma tentada, um homem que agrediu outro à facada em Braga, em setembro de 2025, durante a Noite Braga, “unicamente” por a vítima ser da região sul do país.
“Agiu o arguido movido por um atrito com um mero desconhecido, unicamente por este ser da região sul do país, com o propósito de lhe tirar a vida“, refere a acusação, datada de 10 de abril e a que Lusa teve acesso.
O MP sublinha que, no decurso da investigação, apurou que o arguido vinha divulgando nas redes sociais vídeos de teor difamatório e ameaçador contra pessoas naturais da região de Lisboa, “o que é suscetível de consubstanciar, em abstrato, crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência”.
Por isso, mandou extrair certidão e remetê-la ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Braga, para instauração de inquérito, que decorrerá separado do processo de homicídio.
Segundo a acusação, a tentativa de homicídio decorreu na madrugada de 7 de setembro de 2025, no centro da cidade de Braga, onde decorria o evento “Noite Branca”.
No final do concerto, arguido e vítima encontraram-se nas galerias do centro comercial de Santa Bárbara, onde o arguido, natural de Braga, teve conhecimento de que a vítima era de Almada e começou a dirigir-lhe insultos.
Os dois envolveram-se em agressões, com empurrões e socos, e foram separados por terceiros.
O arguido retirou-se daquele local mas menos de 10 minutos, regressou “em estado de fúria”, munido de uma navalha, com a qual desferiu, pelo menos, sete golpes no tronco e braços da vítima.
O ofendido teve necessidade de fazer uma cirurgia, tendo permanecido internado até 17 de setembro.
Para o MP, o arguido quis matar a vítima, “o que apenas não conseguiu graças à pronta assistência médica que lhe foi prestada”.
No meio da contenda, o arguido ainda ameaçou um amigo da vítima, pelo que vai também responder por um crime de ameaça agravado.
O arguido, de 33 anos, está em prisão preventiva.
[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]