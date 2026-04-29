O antigo diretor do FBI, James Comey, entregou-se esta quarta-feira num tribunal federal na Virgínia, após ter sido alvo de um mandado de detenção. Sob custódia formal, Comey protagonizou uma audiência relâmpago — segundo a CNN, durou menos de dez minutos — perante o juiz William E. Fitzpatrick. O ex-responsável, que entrou e saiu do edifício por uma porta lateral reservada a réus, vestindo um fato escuro, manteve o silêncio, antes de ser libertado sem condições.

O caso, embora tenha tido este episódio inicial na Virgínia, será julgado no Distrito Leste da Carolina do Norte, onde as acusações foram formalmente submetidas. A defesa de Comey já delineou a sua estratégia: os advogados planeiam apresentar moções que acusam o Departamento de Justiça dos EUA de uma “perseguição seletiva e vingativa”, sugerindo que o processo tem motivações políticas.

No centro da contenda judicial está uma publicação de Comey no Instagram. A acusação foca-se numa fotografia de conchas numa praia que pareciam desenhar os números “86 47”. Para os investigadores federais, os algarismos são uma ameaça velada ao atual Presidente: na gíria americana, “86” significa eliminar ou descartar, enquanto Trump é o 47.º Presidente dos Estados Unidos. Na legenda, Comey limitou-se a escrever: “Formação de conchas interessante durante o meu passeio na praia”.

Comey mantém-se firme na sua inocência. Numa mensagem de vídeo publicada no Substack na terça-feira, o ex-diretor afirmou continuar inocente e “não ter medo”, assegurando que o processo não passa de um equívoco ou de uma retaliação deliberada. Aguarda-se agora a marcação da nova audiência na Carolina do Norte.