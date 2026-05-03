Três pessoas morreram e três outras encontram-se doentes devido a um surto de síndrome respiratória aguda detetado num navio de cruzeiro que fazia a ligação entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, noticia a Reuters.

O surto ocorreu a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, um navio de bandeira holandesa.

O navio partiu da Argentina há cerca de três semanas com 150 passageiros a bordo rumo a Cabo Verde, tendo feito paragens na Antártida e noutros locais, acrescenta a Reuters.

Segundo a mesma agência, o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos confirmou a morte de dois passageiros holandeses. Já a OMS confirmou que um passageiro doente se encontrava internado nos cuidados intensivos na África do Sul — um cidadão britânico de 69 anos, foi hospitalizado em Joanesburgo, África do Sul.

O britânico foi internado após um teste positivo para hantavírus — um grupo de vírus que pode provocar febres hemorrágicas –, segundo o porta-voz sul-africano do Ministério da Saúde, Foster Mohale.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a existência de casos de síndrome respiratória aguda grave, acrescentando que estão em curso investigações e uma resposta internacional coordenada de saúde pública.

“Hoje, um caso de infeção por hantavirus foi confirmado em laboratório e cinco outros casos são suspeitos. Das seis pessoas afetadas, três morreram e uma está atualmente em cuidados intensivos na África do Sul”, disse fonte da OMS à agência France Presse.

A embarcação fazia a ligação entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde.

O hantavírus é habitualmente transmitido por roedores e pode disseminar-se entre seres humanos em casos raros. O vírus provoca sintomas gripais e cerca de 40% dos casos levam à morte do paciente, diz a Reuters.

Cabo Verde presta assistência a cruzeiro

No sábado, as autoridades sanitárias cabo-verdianas prestaram assistência, ao largo da cidade da Praia, ao navio, disse à Lusa fonte governamental. Profissionais de saúde com equipamento de proteção integral subiram a bordo do navio holandês — que, desde a madrugada, se encontra parado a alguma distância do porto da Praia, visível a partir da capital.

Foi realizada uma operação de avaliação e assistência médica e, segundo a mesma fonte, não haverá desembarque de qualquer pessoa no arquipélago.

O navio vai manter contacto permanente com as autoridades das ilhas para qualquer necessidade, mas passageiros e tripulantes vão continuar no mar, acrescentou.

Segundo informação transmitida às autoridades cabo-verdianas, o navio esteve no Atlântico Sul visitando diversas ilhas para turismo de observação da vida selvagem.

Segundo a Associated Press, o MarineTraffic, site global que monitoriza navios, localiza o cruzeiro de bandeira holandesa como estando atualmente ao largo da Praia, capital de Cabo Verde.