A taxa de desaprovação do Presidente dos EUA, Donald Trump, atingiu o valor mais alto de que há registo, desde a popularidade de Trump começou a ser medida, em 2016. Segundo a última sondagem da IPSOS, revelada este domingo, 62% dos norte-americanos desaprovam o desempenho de Trump, numa altura em que faltam apenas seis meses para as eleições intercalares, marcadas para novembro.

No desempenho global, Donald Trump apenas recolhe aprovação de 37% dos inquiridos, enquanto 62% desaprovam a prestação do Presidente dos EUA. Entre os vários temas sobre os quais foi pedida opinião, o custo de vida é aquele em que o desempenho de Trump é visto como mais negativo. Por outro lado, é na imigração que os norte-americanos mais aprovam a prestação do chefe de Estado.

No que diz respeito ao custo de vida, 76% desaprovam o desempenho de Trump. Na inflação — um tema usado por diversas vezes por Trump durante a última campanha eleitoral para atacar o Partido Democrata —, 73% dos inquiridos também desaprovam o desempenho do Presidente dos EUA, com apenas 27% a fazerem uma avaliação positiva (menos sete pontos em relação à última sondagem). Quanto à guerra com o Irão, o balanço também é negativo, com 66% dos norte-americanas a desaprovarem o desempenho de Trump.

Na economia, a percentagem de aprovação da prestação de Trump caiu sete pontos percentuais desde a última sondagem da IPSOS, sendo que, neste momento, apenas 34% concordam com a forma como a Administração Trump está a gerir a economia dos EUA (65% desaprovam essa gestão).

Em nenhum dos temas colocados à consideração dos inquiridos as opiniões positivas sobre o desempenho de Trump superaram as negativas. Ainda assim, aqueles em que houve maior equilíbrio foram o da imigração e da gestão da fronteira EUA-México, com taxas de aprovação de 40% e 45%, respetivamente.

Voltando à taxa de aprovação e desaprovação global, os dados da sondagem (publicada pela ABC e pelo Washington Post) mostram que Donald Trump está a perder popularidade entre os independentes, segurando, por outro lado, a base do Partido Republicano. Entre os independentes, a taxa de aprovação de Trump caiu para os 25% (era de 33% em abril de 2025), enquanto entre os republicanos se mantém estável nos 85%.

Os baixos índices de popularidade de Trump podem colocar em risco o controlo do Congresso já a partir de novembro. Quando questionados sobre em que partido votarão nas eleições para a Câmara dos Representantes, 49% dos inquiridos apontaram o Partido Democrata, enquanto 44% escolheram o Partido Republicano, uma diferença de cinco pontos (que era apenas de dois pontos em fevereiro). Tendo em conta estes números, será difícil ao Partido Republicano manter a maioria na câmara baixa e até o controlo do Senado pode estar em risco.