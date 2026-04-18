Os preços dos combustíveis sobem, a popularidade dos Presidentes cai. Mas Trump tenta inverter a tendência antes das eleições intercalares

“A gasolina, que alcançou o pico de seis dólares por galão [cerca de 1 euro e 35 cêntimos por litro] sob o meu antecessor — foi um desastre francamente — está agora a menos de 2,30 dólares por galão na maior parte dos estados. E em alguns sítios, a 1,99 por galão”. Era assim que Donald Trump apontava, no dia 24 de fevereiro, o cumprimento em pouco mais de um ano de uma das suas maiores promessas eleitorais: a descida dos preços dos combustíveis. Pela primeira vez desde a pandemia, a média do preço do combustível estava abaixo dos três dólares.

Tudo mudou quatro dias depois deste discurso. Os Estados Unidos e Israel lançaram uma guerra contra o Irão, que respondeu fechando toda a circulação marítima no Estreito de Ormuz. E o preço do petróleo subiu a pique. Em apenas um mês (de meados de fevereiro a meados de março), o combustível registou uma subida de 80 cêntimos por galão, a segunda maior subida de combustíveis num mês dos últimos 30 anos. A subida é apenas suplantada por aquela que se registou depois da passagem do furacão Katrina, em 2005, segundo dados da Administração de Informação Energética.

Na direção contrária ao preço do petróleo, a popularidade do Presidente norte-americano tem vindo a cair, estando agora estagnada abaixo dos 40%. A tendência não é nova. Pelo contrário, a questão dos preços dos combustíveis tem sido continuamente estudada como medida para avaliar a popularidade de um Presidente, tendo alguns estudos traçado mesmo uma correlação negativa entre as duas variáveis. Ou seja, quando o preço dos combustíveis sobe, a popularidade de um Presidente desce.