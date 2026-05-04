O Governo sul-coreano disse esta segunda-feira que uma equipa feminina de futebol do Norte deverá jogar na Coreia do Sul este mês, num raro intercâmbio desportivo entre rivais, que tecnicamente continuam em guerra desde 1953.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul, responsável pelos assuntos intercoreanos, afirmou em comunicado que a equipa feminina Naegohyang FC é esperada em 20 de maio. A Naegohyang FC, da capital norte-coreana Pyongyang, deverá defrontar a Suwon FC, na meia-final da Liga dos Campeões Feminina da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês).

A Associação Coreana de Futebol (KFA, na sigla em inglês), entidade máxima do futebol na Coreia do Sul, disse ter sido notificada pela AFC de que a Naegohyang FC enviou uma lista de jogadoras e membros da equipa técnica que irão a Suwon.

A KFA sublinhou que a Coreia do Norte será multada pela AFC, caso a equipa não participe na meia-final em Suwon, cidade situada a sul da capital sul-coreana Seul. Os meios de comunicação estatais norte-coreanos não fizeram qualquer menção a esta viagem.

Pyongyang enviou atletas a Seul pela última vez em dezembro de 2018, para um evento de ténis de mesa, num período marcado pela participação de atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, no início de 2018. A Coreia do Norte também enviou a seleção feminina de futebol para os Jogos Asiáticos de 2014, em Incheon, naquela que foi a última vez que as jogadoras de futebol competiram no Sul.

A Naegohyang FC derrotou a Suwon FC por 3-0 na fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina, em Myanmar (antiga Birmânia), ainda em 2025, antes de vencer uma equipa do Vietname nos quartos de final. Os vencedores das meias-finais de 20 de maio vão defrontar-se na final, três dias depois, também em Suwon, com a Melbourne City FC e a Tokyo Verdy Beleza a defrontarem-se na outra meia-final. Embora os atletas dos dois países já tenham competido em equipas mistas e desfilado juntos em cerimónias, os intercâmbios desportivos diminuíram à medida que as relações intercoreanas se deterioraram.

A Coreia do Norte tem evitado as negociações com o Sul e com os Estados Unidos (EUA) desde o fracasso, em 2019, de contactos diplomáticos entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o Presidente dos EUA, Donald Trump. Kim tem intensificado o programa nuclear e de mísseis de Pyongyang, visando os aliados asiáticos dos EUA e o território continental norte-americano, assim como endurecido a posição em relação à Coreia do Sul.

Kim classificou Seul como o maior adversário de Pyongyang e as autoridades lançaram uma campanha de repressão da influência da cultura da Coreia do Sul entre a população norte-coreana. Pyongyang e Seul não assinaram oficialmente um tratado de paz após a Guerra da Coreia de 1950-1953, pelo que, tecnicamente, continuam em guerra.