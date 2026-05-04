Um motociclista de 34 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão com um ligeiro de mercadorias em Pedras Salgadas, concelho de Vila Pouca de Aguiar, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h10 e a vítima, um homem de 34 anos, foi assistido no local pelas equipas de emergência dos bombeiros e da Viatura Média de Emergência e Reanimação (VMER), explicou o Hugo Silva, comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

“Mesmo com todos os esforços das equipas, a vítima não resistiu aos ferimentos” e o óbito foi declarado no local, acrescentou.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, da VMER de Vila Real e da GNR de Vila Pouca de Aguiar e do Núcleos de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV).