Muito mudou desde que o Sporting recebeu o V. Guimarães em Alvalade pela última vez. A 17 de maio do ano passado, há praticamente um ano, os leões derrotaram os vimaranenses em casa na última jornada do Campeonato e sagraram-se bicampeões nacionais. Praticamente um ano depois, a 4 de maio, os leões recebiam os vimaranenses na antepenúltima jornada do Campeonato, com o FC Porto já campeão, vindos de cinco jogos sem ganhar e ainda a lutar pelo segundo lugar e consequente apuramento para a Liga dos Campeões.

Esta segunda-feira, em Alvalade, o Sporting estava novamente obrigado a ganhar — desta feita para igualar o segundo lugar do Benfica, que empatou em Famalicão, e manter o sonho de que os encarnados voltem a escorregar e permitam um regresso aos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. Mas os cinco jogos sem ganhar, os empates dolorosos contra AVS e Tondela e até as palavras pouco consensuais de Frederico Varandas na cerimónia de renovação de Rui Borges tornavam a tarefa bem mais complexa do que o expectável.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-V. Guimarães, 5-1 32.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: António Nobre (AF Leiria) Sporting: Rui Silva, Eduardo Quaresma, Debast, Gonçalo Inácio (Diomande, 82′), Maxi Araújo, Morita (Luis Guilherme, 45′), Daniel Bragança, Pedro Gonçalves (Kochorashvili, 77′), Trincão (Geovany Quenda, 77′), Geny Catamo (Nuno Santos, 70′), Luis Suárez Suplentes não utilizados: João Virgínia, Vagiannidis, Rafael Nel, Ricardo Mangas Treinador: Rui Borges V. Guimarães: Charles, Tony Strata, Óscar Rivas, Thiago Balieiro, João Mendes, Samu Silva (Fabio Blanco, 86′), Miguel Nogueira (Oumar Camara, 62′), Beni Mukendi, Diogo Sousa, Saviolo, Gustavo Silva (Alioune Ndoye, 62′) Suplentes não utilizados: Juan Castillo, Miguel Maga, Nélson Oliveira, Telmo Arcanjo, Rodrigo Abascal, Gonçalo Nogueira Treinador: Gil Lameiras Golos: Gonçalo Inácio (9′), Daniel Bragança (23′), Maxi Araújo (45+1′), Luis Suárez (61′), Luis Guilherme (74′), Debast (ag, 85′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Diogo Sousa (7′), a Saviolo (30′), a Thiago Balieiro (60′)

Tão complexa que foi necessário desenhar uma espécie de arregimentar de tropas. Depois das críticas muito visíveis e audíveis dos adeptos nas últimas duas jornadas do Campeonato, o campeão Morten Hjulmand protagonizou um vídeo partilhado na manhã desta segunda-feira onde pedia apoio incondicional — em português, de semblante fechado e recordando os feitos recentes.

“Não vos falo só como capitão, falo como um de vocês, como alguém que sente cada jogo, cada vitória e cada momento difícil. Sabemos que não tem sido fácil. Sentimos a mesma frustração e a mesma exigência, mas também sabemos quem somos, o que já construímos juntos e o que este grupo já deu ao clube. Já fizemos história, já vos demos alegrias que ficam para sempre, não esquecemos isso. Continuamos aqui a trabalhar todos os dias e a lutar em cada treino, jogo e lance com o mesmo orgulho de sempre. É convosco que vamos continuar a lutar porque um leão nunca vira a cara, um leão nunca desiste, um leão luta até ao último segundo. Enquanto houver um de nós em campo, vai haver sempre um de vocês ali dentro connosco. Porque somos da raça que nunca se vergará, Juntos, sempre, até ao fim”, disse o dinamarquês, que está lesionado e dificilmente voltará a jogar esta temporada.

3.º ⚽ golo de Gonçalo Inácio ao Vitória SC, a equipa a quem + marcou Equipas a quem Gonçalo Inácio + golos marcou:

3 Vitória SC⬆

2 SC Braga

2 Rio Ave

2 Sturm Graz

2 Arsenal

2 Luxemburgo pic.twitter.com/0fSExLrA6Y — Playmaker (@playmaker_PT) May 4, 2026

Assim e ainda sem Hjulmand, João Simões, Ioannidis e Iván Fresneda, Rui Borges já tinha Gonçalo Inácio e apostava no central português ao lado de Debast, com Eduardo Quaresma a aparecer na direita da defesa. Já Trincão, que começou no banco contra o Tondela, regressava ao onze em detrimento de Geovany Quenda. Já Gil Lameiras, nuns vimaranenses que vinham de três vitórias nos últimos quatro jogos, lançava Saviolo, Samu e Miguel Nogueira no apoio a Gustavo Silva.

O V. Guimarães começou muito melhor e encostou o Sporting às cordas nos instantes iniciais, com Diogo Sousa e João Mendes a assinarem remates desenquadrados de forma quase consecutiva (3′). A reação dos leões, porém, foi mortífera. Na primeira aproximação à baliza contrária, na sequência de um livre cobrado por Pedro Gonçalves para o segundo poste, Luis Suárez amorteceu e Gonçalo Inácio cabeceou para abrir o marcador no regresso aos relvados depois de lesão (9′).

Os vimaranenses sentiram o golo sofrido algo contra a maré do jogo e permitiram o crescimento do Sporting, que aproveitou para ficar muito mais confortável em campo e subiu as linhas para afastar o adversário da baliza de Rui Silva. Pouco mais de dez minutos do primeiro golo, apareceu o segundo: numa jogada deliciosa em que quase tudo aconteceu ao primeiro toque, Morita isolou Daniel Bragança e o médio português, com um toque brilhante na cara de Charles, picou a bola para fazer um chapéu perfeito ao guarda-redes (23′).

6.º ⚽ golo de Daniel Bragança esta época: estabelece o seu melhor registo da carreira + golos Daniel Bragança numa época:

6: 2025/26????

5: 2023/24

4: 2019/20

4: 2024/25 pic.twitter.com/aPKyDbVwkV — Playmaker (@playmaker_PT) May 4, 2026

O segundo golo acabou por catapultar os leões para o leme da partida. Depois de um cabeceamento algo inofensivo de Miguel Nogueira que passou por cima (31′), sucederam-se oportunidades para a equipa de Rui Borges: Daniel Bragança ficou perto de bisar ao aparecer na cara de Charles a permitir a defesa do guarda-redes (32′), Trincão atirou ao lado depois de um grande passe de Morita (33′) e Luis Suárez, logo a seguir, rematou por cima após transição rápida (42′). Pelo meio, Rui Silva ainda se mostrou atento ao voar para parar um bom pontapé cruzado de Miguel Nogueira (42′).

Já nos descontos, os leões conseguiram mesmo vergar o desperdício. Debast tirou um passe longo perfeito, Maxi Araújo dominou e sentou um adversário para depois rematar e aumentar a vantagem (45+1′), num lance que começou por ser anulado por fora de jogo e foi posteriormente validado pelo VAR. Ao intervalo, em Alvalade, o Sporting estava a vencer o V. Guimarães e parecia ter regressado a níveis exibicionais que há muito já não se viam.

⚽️ INTERVALO ????

???? Sporting 3 – 0 Vitória ⚫️ ◉ Números bem atípicos em Alvalade sobretudo nos últimos tempos, a começar pela eficácia leonina ao facto dos minhotos chegarem ao descanso com mais bola ◉ MAXI ARAÚJO ???????? fechou a conta da primeira parte com classe e lidera os… pic.twitter.com/qlgeSkqH94 — GoalPoint (@_Goalpoint) May 4, 2026

Rui Borges mexeu logo no início da segunda parte e trocou Morita por Luis Guilherme, com Pedro Gonçalves a recuar para o meio-campo e o brasileiro a ir para a esquerda. As duas equipas pareceram atravessar um novo processo de encaixe, numa fase em que Diogo Sousa acabou por ter a melhor oportunidade dos vimaranenses até então com um remate ao lado na cara de Rui Silva (56′), mas a eficácia leonina voltou a afirmar-se.

À passagem da hora de jogo, Debast colocou em Pedro Gonçalves no centro do terreno e o internacional português isolou Luis Suárez, que cara de Charles não falhou (61′). Gil Lameiras reagiu com duas substituições, lançando Ndoye e Camara, e Rui Borges colocou Nuno Santos no lugar de Geny Catamo (70′), sendo que Eduardo Quaresma já tinha tido um golo anulado por fora de jogo instantes antes (65′).

No 50.º jogo pelo Sporting, Luis Suárez marca o 35.º ⚽ golo da época, o 26.º no campeonato ⚠ Luis Suárez marca em jogos consecutivos, depois de 6 jogos sem marcar pic.twitter.com/jU8fTSlNlH — Playmaker (@playmaker_PT) May 4, 2026

O jogo foi naturalmente caindo em ritmo e intensidade, sem que os leões perdessem uma atitude que tinha desaparecido nas últimas semanas, e os vimaranenses pareciam algo conformados com o destino das ocorrências. Já à beira do derradeiro quarto de hora, o já inevitável aconteceu: numa transição supersónica, Luis Suárez soltou Luis Guilherme e o brasileiro, em velocidade, não falhou na cara de Charles (74′).

Kochorashvili, Geovany Quenda e Diomande ainda entraram e Debast, num lance caricato em que falhou completamente o atraso para Rui Silva, assinou um autogolo que ainda reduziu a goleada (85′). O Sporting goleou o V. Guimarães, regressou às vitórias depois de cinco jogos sem ganhar e igualou o Benfica no segundo lugar do Campeonato. Ao que parece, os leões reagem mesmo quando o capitão diz, em português, que é preciso fazer muito melhor.

???????? LIGA 25/26 | Leão sacode mau momento com goleada e muito perigo criado ◉ Leão sai do "charco", com goleada frente aos conquistadores e exibição muito bem conseguida, com 9 ocasiões flagrantes criadas ◉ Vitória até entrou bem, teve mais posse durante boa parte do jogo, mas… https://t.co/sHCKvapXhK pic.twitter.com/9OPjLIJlUW — GoalPoint (@_Goalpoint) May 4, 2026

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