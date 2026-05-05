Oskar Pietuszewski, extremo de 17 anos do FC Porto, viajou para a Polónia para realizar os exames de conclusão do ensino secundário, menos de 48 horas depois dos dragões se terem sagrado campeões nacionais. O título foi confirmado com a vitória frente ao Alverca (1-0), em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da Liga.

“Hoje [esta segunda-feira] começam os exames deste ano. A todos os candidatos, especialmente aos alunos do SMS [Escola de Educação Superior] Jagiellonia, desejamos boa sorte. Fazemos figas por vocês!”, pode ler-se numa publicação da academia de futebol polaca Jagiellonia Bialystok que vendeu o extremo de 17 anos para o FC Porto, que está entre os alunos na fotografia.

Dzisiaj (04.05) rozpoczynają się tegoroczne egzaminy maturalne ????️. Wszystkim zdającym, zwłaszcza uczniom jagiellońskiego SMS, życzymy powodzenia i połamania długopisów. ???? Trzymamy za Was kciuki! pic.twitter.com/wy8ilC4pR9 — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) May 4, 2026

Um grupo de adeptos aguardava o extremo na saída do estabelecimento escolar no qual Pietuszewski realizou o exame de Língua Polaca, e a estação televisiva local WP SportoweFakty captou imagens nas quais é possível vê-lo a distribuir autógrafos.

“Acho que correu bem. Escolhi um bom tema, e houve várias coisas das quais pude falar, por isso, estou satisfeito”, admitiu o extremo do FC Porto ao jornal polaco Kurier Poranny. “Estava mais preocupado com a língua polaca, por isso, penso que a parte mais difícil já está feita”.

O jogador, com 17 anos, foi um dos cerca de 345 mil adolescentes que, no final da manhã desta segunda-feira, iniciaram os exames nacionais na Polónia. Na terça-feira, realiza o exame de Matemática e, na quarta-feira, presta a prova final do ensino secundário em línguas estrangeiras, incluindo Inglês.

“Preparei-me para os exames finais individualmente, em Portugal. Estou muito determinado a passá-los. É claro que a minha carreira acelerou a um ritmo incrível, mas tenho de terminar o liceu. Nunca se sabe o que é que vai acontecer, por isso, tenho de passar”, acrescentou o futebolista ao jornal polaco.

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