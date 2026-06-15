O futebolista espanhol Rafa Mir foi condenado a oito anos e meio de prisão esta segunda-feira por um crime de agressão sexual e outro de lesões, informou o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana.

Um segundo arguido, o chileno Pablo Jara, também futebolista e amigo de Mir, foi condenado a dois anos de prisão pelos crimes de agressão sexual, contra a integridade moral e lesões leves.

A sentença proferida pela quarta secção da Audiência Provincial de Valência, e que é passível de recurso a tribunal superior, estabelece ainda uma indemnização de 64 mil euros a favor da vítima de Rafa Mir e de 6.280 euros para a denunciante de Pablo Jara, que joga nos norte-americanos dos Richmond Kickers.

O Ministério Público pedia uma pena de 10 anos de prisão para Rafa Mir, de 28 anos, e de três para Pablo Jara, de 32.

Enquanto o espanhol, que alegou sempre que as relações foram consentidas, estava em liberdade mediante uma fiança de 12.500 euros, enquanto o valor para o chileno estava fixado em 5.000.

Em setembro de 2024, Rafa Mir, que jogava no Elche, foi detido, por alegados crimes de agressão sexual cometidos contra uma mulher, de 21 anos, defendendo, na altura, que as relações foram consentidas.

Outra mulher, de 25 anos, também apresentou queixa por agressão sexual contra Pablo Jara, por factos alegadamente ocorridos na madrugada em casa do futebolista, em Valência, horas depois do quarteto se ter conhecido numa discoteca.

Na altura, a juíza instrutora do processo considerou que existem provas, não apenas suspeitas, que Mir, que atuava na altura no Valência, por empréstimo do Sevilha, agrediu sexualmente duas vezes uma mulher.

Natural de Múrcia, Mir foi formado no Valência e, no mercado de inverno de 2018, foi transferido para o Wolverhampton, assinando três anos mais tarde pelo Sevilha, com quem tem contrato até 2026, e que, entretanto, o emprestou ao seu clube de origem, antes de o ceder ao Elche em 2025/26.