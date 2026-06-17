Os recordes, registos históricos e marcas inéditas que Lionel Messi alcançou contra a Argélia ocupam um parágrafo inteiro. O jogador argentino marcou três golos num único jogo, algo que nunca tinha feito num Campeonato do Mundo, e foi o grande e principal responsável por um resultado que deixa a atual campeã do mundo como favorita à conquista do Mundial 2026. E fê-lo, como sempre, como se nada lhe custasse.

Só por estar em campo, Lionel Messi já tinha chegado às 200 internacionalizações pela Argentina, alargando ainda mais o fosso para Javier Mascherano, e já se tinha tornado o primeiro jogador a participar em seis edições do Campeonato do Mundo — algo que Cristiano Ronaldo, ao que tudo indica, vai igualar já esta quarta-feira ao defrontar a RD Congo pela Seleção Nacional. Quando começou a marcar golos, porém, Messi distanciou-se de tudo e todos.

A uma semana de completar 39 anos, o argentino marcou no quinto Mundial da carreira e igualou Cristiano Ronaldo, tornou-se o terceiro mais velho a marcar em Mundiais e apenas atrás de Roger Milla e Pepe e ainda o mais velho a assinar um hat-trick em Mundiais. Pelo meio, chegou aos 16 golos em Campeoantos do Mundo, superando Kylian Mbappé, Gerd Müller e Ronaldo Nazário de uma vez para igualar Miroslav Klose como o melhor marcador da história da competição.

❤️‍???? Leo Messi: “I cried after the first goal, yes… but it was something completely unrelated to football”. “I went through some difficult days, but I’m grateful to the entire delegation and my teammates because they were always by my side, giving me a lot of strength”. pic.twitter.com/HMJXmnvDtl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Lionel Messi foi substituído pouco depois de fazer o terceiro golo, debaixo de vénias unânimes nas bancadas de Kansas City e com um sorriso pacífico que fazia parecer que nada tinha acontecido, mas a verdade é que o mesmo não aconteceu logo depois de ter marcado o primeiro. Na sequência dos festejos, o argentino estava visivelmente emocionado e sem conseguir conter as lágrimas, numa reação que foi inicialmente interpretada com o facto de ter voltado a marcar num Campeonato do Mundo onde até se imaginou que já não estaria. Depois do apito final e depois de receber o prémio de Homem do Jogo, porém, Messi explicou.

“Chorei depois do primeiro golo, sim… Mas foi por uma coisa que não tem nada a ver com futebol. Passei por uns dias difíceis e estou grato a toda a comitiva e a todos os meus colegas, porque estiveram sempre ao meu lado, deram-me muita força. Adoro jogador futebol, é a minha paixão desde que sou um miúdo. Quando estou em forma dou tudo aquilo que tenho dentro de campo”, contou o argentino, que ainda teve um golo anulado por fora de jogo logo nos instantes iniciais da partida.