Um menino de três anos foi lançado para dentro do recinto dos crocodilos num jardim zoológico do Reino Unido pelas 13h desta quinta-feira, e está em estado crítico, mas estável, com um ferimento grave no braço.

De acordo com o The Times, a vítima foi atacada por pelo menos um dos crocodilos num recinto do jardim zoológico Johnsons of Old Hurst, em Huntingdon, tendo sido levada de urgência de helicóptero para o hospital Addenbrooke, em Cambridge, com ferimentos graves.

Um homem de 30 anos foi detido por tentativa de homicídio mas já saiu em liberdade, avançam meios de comunicação social britânicos como o Telegraph e a Sky News. De acordo com a Polícia de Cambridgeshire, o suspeito — que não é conhecido da criança — foi libertado sob fiança até 18 de setembro por ter sido “considerado não apto para interrogação”.

As autoridades não adiantaram as circunstâncias ou os critérios para esta decisão, sendo que habitualmente é tomada quando a pessoa detida está sob a influência de drogas ou álcool, encontra-se em plena crise de saúde mental (a ter uma psicose, por exemplo) ou sofre de deficiência cognitiva. Ainda assim, a polícia garante que as investigações “estão em curso”, pretendendo “apurar as circunstâncias que rodeiam este incidente angustiante”.

Esta decisão da polícia vai ao encontro de uma informação adiantada esta quinta-feira pelo tabloide The Sun, de que o suspeito será “um adulto com deficiência cognitiva” que se encontrava numa excursão e que necessita do apoio de uma cuidadora. No entanto, esta “aparentemente não o estava a vigiar naquele momento”, afirmou uma fonte anónima.

O incidente deu-se numa infraestrutura chamada “Tropical House”, um antigo estábulo de gado reconvertido onde os visitantes se encontram em plataformas com grades metálicas a uma altura de 4,5 metros perante um recinto com grandes piscinas de água rodeadas por vegetação tropical. Esta instalação alberga nove espécies diferentes de crocodilos e aligátores, conforme é possível confirmar no website do Johnsons of Old Hurst.

De acordo com o tabloide britânico, foi a mulher do dono do jardim zoológico — Tracey Johnson, de 55 anos — a salvar o menino, tendo esta informação sido confirmada por Chris Newman, diretor do Centro Nacional para o Bem-Estar dos Répteis, ao The Times.

“Enviei-lhes uma mensagem após o incidente para lhes transmitir os meus melhores cumprimentos. Foi então que descobri que a Tracey tinha entrado na água para resgatar a criança. Respondi à mensagem para me certificar de que ela estava bem e que não tinha ficado ferida de forma alguma. Ela está bem. As suas ações são exatamente o que eu esperaria dela. É uma senhora incrível. Foi um ato de grande coragem”, comentou Newman.

Empresa de cariz familiar, o Johnsons of Old Hurst tem um talho, uma loja de produtos agrícolas, um salão de chá e uma churrascaria, bem como o jardim zoológico. Apesar deste incidente, é um espaço tido como seguro e de elevados padrões de qualidade. “Conheço muito bem o jardim zoológico. Já lá estive muitas vezes. É um local fantástico, onde a segurança é da máxima importância”, afirmou Newman ao The Times.

A “Tropical House”, onde ocorreu o incidente, foi encerrada até nova ordem, como anunciou a gerência num comunicado emitido esta quinta-feira. “Os nossos pensamentos e orações estão com o rapaz e a sua família na sequência do incidente… Por respeito à família, a nossa casa tropical permanecerá fechada até nova ordem. O resto do recinto permanecerá aberto normalmente”, declararam.