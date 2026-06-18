Dois suspeitos de dezenas de burlas informáticas, ou com recurso a meio informático, foram detidos, no Porto e em Gondomar, tendo sido apreendidos material e criptoativos num valor superior a 40 mil euros, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

Aquela força de investigação refere que os dois detidos, com idades entre os 23 e os 27 anos, estão fortemente indiciados da prática, em coautoria, dos crimes de burlas informáticas ou com recurso a meio informático, sendo que a “investigação prossegue”.

Segundo a Polícia Judiciária, “a investigação teve início com a constatação da aquisição de equipamento informático de venda e utilização lícitos, mas habitualmente usado para a prática, em massa, de burlas por meio da difusão de mensagens fraudulentas”.

Durante a investigação, “foi possível recolher indícios de que os suspeitos se ocupavam e subsistiam da cedência a terceiros, a troco de quantias por si cobradas, dos conhecimentos e do vasto conjunto de equipamento informático e de cartões SIM, permitindo a concretização de cerca de, pelo menos, 50 burlas informáticas ou com recurso a meio informático”.

Aos detidos foram apreendidos milhares de envelopes/carteiras/suportes de cartões SIM, 17 equipamentos GSM/Modem SMS GATEWAY (de 32 e 64 slots), sete computadores, telemóveis e criptoativos num valor superior a 40 mil euros.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.