Um avião da companhia aérea Transavia aterrou esta sexta-feira no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, minutos depois de ter reportado problemas técnicos relacionados com os ‘flaps’, revelou à Lusa fonte da PSP.
Os ‘flaps’ são superfícies móveis localizadas na parte traseira das asas dos aviões que servem para aumentar a sustentação e o arrasto da aeronave a baixa velocidade, permitindo descolagens mais curtas e aterragens seguras.
Segundo a fonte da Polícia, o alerta foi feito pelas 19h24 e a aterragem ocorreu pelas 19h48, com mais de cinco dezenas de operacionais já de prevenção, assinalava a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
O avião fez a ligação entre Paris e o Porto, disse.
A mesma fonte revelou que a aterragem decorreu sem incidentes e que não houve ferimentos a bordo, afirmando desconhecer quantas pessoas seguiam a bordo da aeronave.