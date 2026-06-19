Dois comboios colidiram esta sexta-feira perto da estação de Bedford, no Reino Unido, resultando na morte do maquinista, segundo a British Transport Police. Para além da vítima mortal, o serviço britânico de ambulâncias conta que 89 pessoas ficaram feridas após o acidente, com 11 em estado “muito grave” e 22 com ferimentos graves, todos no hospital. Estiveram no terreno cinco helicópteros de emergência, bem como mais de 30 veículos a auxiliar nas operações de resgate. A linha East Midlands foi cortada após o incidente ter sido registado pelas 17h15 e a causa do acidente continua por esclarecer.

Terá sido o comboio que partiu pelas 16h40 da estação de Corby rumo a Londres, que embateu na parte de trás do veículo do serviço que liga Nottingham à capital. Segundo um dos passageiros, que relatou a sua experiência na rede Bluesky, foi um “impacto súbito, sem travagens ou buzinas”. “Estou bem, com pernas ensanguentadas e impacto nas costas. Outros não estão bem”, escreveu Peter Knapp, citado pelo jornal britânico, acrescentando que não houve qualquer explosão, mas que a terceira carruagem descarrilou.

“Sinto que estive numa explosão”, contou Peter Knapp à BBC News, descrevendo ver “caras ensanguentadas”, pessoas com “pernas partidas” e “fumo em todo o lado”. No terreno, para além dos responsáveis por assistência médica, estão também investigadores da autoridade britânica para avaliar acidentes ferroviários para “recolher provas”.

A Sky News acrescenta que o comboio que seguiu de Nottingham estava parado devido a uma falha técnica quando o que seguia de Corby só parou com o embate com a última carruagem do que estava com a marcha interrompida.

As causas do acidente estão ainda por esclarecer. De acordo com a BBC, o caso está a ser investigado pela Polícia de Transportes Britânica (BTP, na sigla inglesa) e por inspetores do Departamento de Investigação de Acidentes Ferroviários, que durante a manhã deste sábado continuam no local. A secretária de Estado dos Transportes do país garantiu ainda que vai ser levada a cabo “uma investigação completa” a este acidente para que “nunca mais haja um incidente como este”, disse Heidi Alexander.

Em reação às “notícias extremamente preocupantes”, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer deixou uma mensagem na rede social X, em que expressa as suas condolências à “família da pessoa que, infelizmente, perdeu a vida e com aqueles que ficaram gravemente feridos”. “Agradeço aos serviços de emergência pela sua resposta rápida a este trágico incidente”, escreve ainda o chefe do Governo.

Também o rei Carlos III reagiu a este acidente, dizendo estar “profundamente entristecido”, lê-se num comunicado citado pela BBC. O rei disse estar a ser “regularmente informado” sobre todos os desenvolvimentos e deu os pêsames à família do maquinista que morreu.

Notícia atualizada às 12h de dia 20 de junho