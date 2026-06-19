Dois comboios colidiram esta sexta-feira perto da estação de Bedford, no Reino Unido, resultando na morte do maquinista, segundo a British Transport Police. Para além da vítima mortal, o serviço britânico de ambulâncias conta que 89 pessoas ficaram feridas após o acidente, com 11 em estado “muito grave” e 22 com ferimentos graves, todos no hospital. Estiveram no terreno cinco helicópteros de emergência, bem como mais de 30 veículos a auxiliar nas operações de resgate. A linha East Midlands foi cortada após o incidente ter sido registado pelas 17h15 e a causa do acidente continua por esclarecer.

Terá sido o comboio que partiu pelas 16h40 da estação de Corby rumo a Londres, que embateu na parte de trás do veículo do serviço que liga Nottingham à capital. Segundo um dos passageiros, que relatou a sua experiência na rede Bluesky, foi um “impacto súbito, sem travagens ou buzinas”. “Estou bem, com pernas ensanguentadas e impacto nas costas. Outros não estão bem”, escreveu Peter Knapp, citado pelo jornal britânico, acrescentando que não houve qualquer explosão, mas que a terceira carruagem descarrilou.

BREAKING: First video from the scene after two high-speed trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/PywVMNGgL4 — Scope Report (@ScopeReport_) June 19, 2026

“Sinto que estive numa explosão”, contou Peter Knapp à BBC News, descrevendo ver “caras ensanguentadas”, pessoas com “pernas partidas” e “fumo em todo o lado”. No terreno, para além dos responsáveis por assistência médica, estão também investigadores da autoridade britânica para avaliar acidentes ferroviários para “recolher provas”.

A Sky News acrescenta que o comboio que seguiu de Nottingham estava parado devido a uma falha técnica quando o que seguia de Corby só parou com o embate com a última carruagem do que estava com a marcha interrompida.

As causas do acidente estão ainda por esclarecer. De acordo com a BBC, o caso está a ser investigado pela Polícia de Transportes Britânica (BTP, na sigla inglesa) e por inspetores do Departamento de Investigação de Acidentes Ferroviários, que durante a manhã deste sábado continuam no local. A secretária de Estado dos Transportes do país garantiu ainda que vai ser levada a cabo “uma investigação completa” a este acidente para que “nunca mais haja um incidente como este”, disse Heidi Alexander.

Em reação às “notícias extremamente preocupantes”, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer deixou uma mensagem na rede social X, em que expressa as suas condolências à “família da pessoa que, infelizmente, perdeu a vida e com aqueles que ficaram gravemente feridos”. “Agradeço aos serviços de emergência pela sua resposta rápida a este trágico incidente”, escreve ainda o chefe do Governo.

Hugely concerning reports of a collision involving two passenger trains near Bedford. First and foremost, my thoughts are with the family of the person who has sadly lost their life, and with those who have been seriously injured. I am grateful to the emergency services for… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 19, 2026

Também o rei Carlos III reagiu a este acidente, dizendo estar “profundamente entristecido”, lê-se num comunicado citado pela BBC. O rei disse estar a ser “regularmente informado” sobre todos os desenvolvimentos e deu os pêsames à família do maquinista que morreu.

Notícia atualizada às 12h de dia 20 de junho