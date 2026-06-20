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O primeiro embate entre equipas europeias foi provavelmente o melhor jogo até ao momento do Mundial, com a Inglaterra a vencer a Croácia por 4-2 depois de uma primeira parte com quatro golos, o segundo não foi tão bom mas contou com cinco golos nos últimos 15 minutos do tempo regulamentar mais descontos na goleada da Suíça frente à Bósnia. Agora, o terceiro não tinha como não ser bom. Parecia impossível. E toda a festa pintada de laranja (sobretudo) e amarelo pelas ruas de Houston a caminho do estádio aumentava ainda mais a ansiedade para o arranque da partida entre Países Baixos e Suécia, duas equipas de futebol positivo, de tração ofensiva e que chegaram aos EUA de uma forma para chegarem à segunda ronda de outra.

????????Países Baixos chegam à marca dos 100 golos em Campeonatos do Mundo, é a 8.ª seleção a marcar uma centena de golos:

241 ????????Brasil

239 ????????Alemanha

155 ????????Argentina

139 ????????França

128 ????????Itália

108 ????????????????????????????Inglaterra e ????????Espanha

100 ????????Países Baixos pic.twitter.com/LVlb6aWo0R — Playmaker (@playmaker_PT) June 20, 2026

Entre os neerlandeses, a enorme esperança de que desta vez é que era depois da campanha com Van Gaal no Qatar que só terminou no desempate por grandes penalidades frente à Argentina, nos quartos, deu lugar a um certo ceticismo após o empate com o Japão. Não se pode dizer que os Países Baixos tenham jogado mal ou entrado em falso, longe disso, mas os problemas que funcionam como calcanhar de Aquiles com a chegada (neste caso, o regresso) de Koeman continuavam lá: a formação laranja consegue ser supercompetitiva contra equipas mais fortes mas tendencialmente deixa-se empatar com conjuntos que estejam de forma ligeira abaixo do seu patamar. E o deixar-se empatar é mais do que uma força de expressão, tendo em conta que os neerlandeses estiveram duas vezes em vantagem na segunda parte, nunca conseguiram segurar o jogo, só pioraram sempre que o técnico mexia na equipa e acabaram por consentir o 2-2 aos 89′.

Ronald Koeman has made one change to the starting XI that faced Japan – Brian Brobbey comes in for Crysencio Summerville: pic.twitter.com/ZA4EMjvnFl — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

Do lado dos suecos, tudo ao contrário. Ainda hoje é complicado explicar a fase de apuramento que a equipa teve num grupo com Suíça, Kosovo e Eslovénia, somando apenas dois pontos em 18 possíveis, mas a Liga das Nações funcionou como tábua salvadora para a redenção com os playoffs a trazerem a melhor versão de Viktor Gyökeres para o apuramento já com Graham Potter no comando. A isso juntou-se depois um início de sonho neste Mundial: goleada por 5-1 frente à Tunísia, um banho de futebol de Ayari no meio-campo, um festival da dupla Gyökeres e Isak no ataque. Com uma identidade com muito de british, que aposta várias vezes no jogo direto quando os adversários pressionam mais alto e que dá largura com alas que fazem todo o corredor tendo uma linha a três na defesa. No entanto, era agora que chegava o verdadeiro teste. E que teste.

Graham Potter has named an unchanged starting XI for the very first time as Sweden manager: pic.twitter.com/XOz3u6TMev — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

Ronald Koeman, alvo de algumas críticas na sequência da igualdade com os nipónicos pela forma como foi mexendo na equipa, fez apenas uma alteração na equipa inicial, abdicando do ala Summerville para apostar em Brobbey de início. Com isso, Malen podia cair mais na ala com movimentos interiores que davam o flanco às subidas de Dumfries e o avançado do Sunderland jogava fixo na frente para jogar em apoio ou finalizar. Foi um tiro na mouche. Melhor, dois: o 1-0 demorou apenas cinco minutos, com Reijnders a lançar Cody Gakpo na esquerda para o cruzamento desviado na pequena área por Brobbey que iniciara a jogada, o 2-0 chegou pouco depois com Dumfries a ter todo o espaço pela direita para cruzar rasteiro e o avançado dos lanceiros a desviar de forma subtil com a ponta da bota para o poste contrário (17′). Taticamente “engolidos” pelo adversário, os jogadores suecos olhavam uns para os outros como quem não sabe ao certo o que fazer.

A família real neerlandesa, que assistia ao encontro ao lado de Gianni Infantino e à frente de várias antigas estrelas da Orange, estava deliciada pela forma como os príncipes da técnica tinham encontrado em Brian Brobbey um rei para assumir a coroa da finalização nos momentos certos. Ainda assim, e como explicava o El País este sábado, 78% das paragens para hidratação (vulgo, publicidade para faturar mais uns milhões de dólares) têm o condão de inverter o rumo dos encontros ou pelo menos quebrar o ímpeto de quem estava por cima. Foi isso que voltou a acontecer: os suecos encaixaram de forma mais conseguida no jogo contrário em posse, deixaram de sofrer tantos calafrios pelos corredores laterais e foram mostrando uma outra capacidade de ligação entre meio-campo e ataque, como aconteceu num grande cruzamento de Gyökeres que Ayari recebeu de forma defeituosa na área e num remate do avançado travado por Verbruggen. Houve mais erros a entregar de bandeja a possibilidade para os neerlandeses aumentarem a vantagem, mas o intervalo chegou com 2-0 depois de um golo anulado do “minhoto” Lagerbielke na sequência de um livre lateral (45′).

Fastest World Cup braces in history: Podolski vs Sweden, 2006: 11:35

Ronaldo vs Costa Rica, 2002: 12:16

Lineker vs Poland, 1986: 13:46

????Brobbey vs Sweden, 2026: 16:12 pic.twitter.com/gFnLI28rWQ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

INTERVALO ⏱️

[ ???????? Países Baixos 2-0 Suécia ???????? ] Bis de Brian Brobbey ???????? vai dando vantagem a uma “laranja com mais bola e um arranque de partida demolidor em termos de finalização Ratings em destaque na 1ª parte:

???? Brian Brobbey ????????7.1

???? Bart Verbruggen ???????? 6.9

???? Viktor… pic.twitter.com/lW6BTtjW5C — GoalPoint (@_Goalpoint) June 20, 2026

A Suécia ainda ameaçou nos descontos, com Verbruggen em destaque a defender um livre direto de Viktor Gyökeres e um remate de meia distância de Ayari, mas Koeman estava mesmo naqueles dias em que parecia ter um toque de Midas em tudo o que mexia: lançou Summerville na direita em vez de Malen e, na primeira vez em que o ala do West Ham entrou em jogo, libertou Dumfries para o cruzamento rasteiro ao segundo poste que Gakpo encostou para o 3-0 (47′). Pior início era impossível? Não, ainda podia piorar mais um bocado: num lance que começou na área contrária, quando Isak perdeu a noção do que queria fazer e perdeu também a bola, os Países Baixos saíram rápido, Summerville abriu em Gakpo para o 1×1 e o avançado do Liverpool rematou rasteiro para o 4-0 (54′). Elanga, acabado de entrar, ainda recebeu um passe de Isak na profundidade para reduzir (59′) mas os suecos não mais se reorientaram e acabaram mesmo goleados por 5-1, com Summerville a marcar de meia distância e a fazer o segundo golo noutros tantos encontros (89′).

[ ???????? Países Baixos 5-1 Suécia ???????? ]

Gyökeres e Cia comem "manita" de laranjas ???? ???? Após bater a Tunísia por 5-1 há poucos dias, a Suécia foi prendada com uma "manita", por uma "Holanda" que se mostrou bem mais clarividente no ataque do que frente ao Japão, com Brobbey, Gakpo… pic.twitter.com/WJ470KPeEp — GoalPoint (@_Goalpoint) June 20, 2026

A estrela

Cody Gakpo teve uma época aquém da anterior, fazendo praticamente os mesmos 50 jogos mas com metade dos golos (18-9) e as mesmas assistências (seis), mas sempre foi um daqueles jogadores que chega discretamente a uma grande competição e, quando se dá por ele, está no topo dos elementos com mais influência da prova. Aqui, não foi exceção: depois da entrada discreta no Mundial a esse nível com o Japão, o avançado foi o principal quebra-cabeças de uma defesa sueca desfeita pelo ataque dos Países Baixos, com Gakpo a marcar dois golos, a fazer uma assistência e a ser de longe o MVP da partida.

Doze anos depois dois jogadores ????????neerlandeses bisam na mesma partida do ????Mundial:

2026 Brobbey e Gakpo vs ????????Suécia

2014 van Persie e Robben vs ????????Espanha pic.twitter.com/La9ypQ9uO4 — Playmaker (@playmaker_PT) June 20, 2026

O joker

Depois de duas grandes épocas de afirmação no Ajax, muito acima daquilo que fez em 2024/25, Brian Brobbey transferiu-se para os ingleses do Sunderland no verão. Nova realidade, novos hábitos, nova forma de jogar, novo contexto. Em resumo, quase tudo novo. E não foi uma época fácil, com números mais modestos do que é habitual para o avançado. No entanto, Brobbey é aquele tipo de jogador com características que, caso sejam bem aproveitadas, pode dar muito ao coletivo – com reflexo naquilo que faz individualmente. Foi isso que aconteceu contra a Suécia, tornando-se o quarto mais rápido a bisar num jogo do Mundial numa aposta 100% ganha por Ronald Koeman. Já Summerville, que ficara no banco, entrou no segundo tempo, esteve na jogada do 3-0, fez a assistência para o 4-0 e marcou o 5-1.

Brian Brobbey – what a half on your very first World Cup start pic.twitter.com/VVRHwcizSq — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

????????Brian Brobbey iguala ????????Johnny Rep com bis na estreia como titular num ????Mundial:

2026 [2-0] ????????Suécia

1974 V 2-0 ????????Uruguai pic.twitter.com/jbIXXxmvx6 — Playmaker (@playmaker_PT) June 20, 2026

A sentença

Com este resultado, os Países Baixos saltam para a liderança do grupo F e têm a vantagem teórica de defrontarem a Tunísia na última jornada para tentarem segurar a passagem aos 16 avos de final na primeira posição. Já a Suécia terá de esperar pelo desfecho do Tunísia-Japão para perceber o que necessita na última jornada frente aos nipónicos com uma garantia: os golos sofridos acabaram por “anular” essa vantagem que a goleada diante dos tunisinos tinha dado caso termine na terceira posição. E, sem esses golos, três pontos no final ainda podem ser curtos…

Netherlands 5-1 Sweden The Netherlands score five goals in a World Cup game for just the fourth time in their history. Sweden win 5-1 and then lose 5-1; cruel game, eh? pic.twitter.com/lfhtqpiMsq — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

A mentira