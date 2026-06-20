Foi o ano em que o futebol voltou a casa pela única vez. O Mundial de 1966, em Inglaterra, ficou marcado pela vitória de Inglaterra e pela melhor prestação de Portugal num Campeonato do Mundo, logo na competição que marcou a estreia da Seleção. Os nove golos que Eusébio apontou na fase final de um Mundial – que lhe dão ainda o estatuto de recordista no mesmo parâmetro, com mais um do que Cristiano Ronaldo – foram todos apontados nesse ano. Quem assistiu àquela competição guarda, ainda hoje, memórias de golos, polémicas e protagonistas inesperados, dentro e fora de campo.

A fase de grupos arrancou a 11 de julho com um nulo entre Inglaterra e Uruguai, em Wembley, e terminou a 20 de julho com oito apurados para os quartos de final. A Alemanha Ocidental e a Argentina dominaram o seu grupo com facilidade, apresentando ao mundo um jovem chamado Franz Beckenbauer. No outro lado da tabela, Portugal venceu os três jogos da fase inicial, incluindo um triunfo por 3-1 sobre o bicampeão mundial Brasil, que caía precocemente depois de uma preparação caótica com 47 jogadores e de Pelé ter visto a sua condição física comprometida depois de um jogo intenso diante da Bulgária, que ditou a ausência do número 10 no jogo contra a Hungria (e que, de acordo com a Federação Brasileira de Futebol, fez com que ainda sentisse sentia o efeito das entradas dos búlgaros quando jogou com Portugal). A grande surpresa coube à Coreia do Norte, que bateu a Itália por 1-0 e seguiu para os quartos de final junto da União Soviética.

Nos quartos de final, disputados num único dia, 23 de julho, a Alemanha Ocidental goleou o Uruguai por 4-0, numa partida com duas expulsões do lado uruguaio. Mas o jogo que ficou para a história foi mesmo o Portugal-Coreia do Norte, em Goodison Park: os asiáticos abriram uma vantagem de três golos ainda na primeira parte, antes de Eusébio liderar a reviravolta portuguesa para um triunfo por 5-3. Nas meias-finais, a anfitriã Inglaterra eliminou Portugal por 2-1, enquanto a Alemanha Ocidental afastou a União Soviética. Portugal venceria depois o jogo do terceiro lugar, garantindo o melhor resultado de sempre da Seleção num Mundial.

A 30 de julho, mais de 96 mil pessoas encheram Wembley para a final entre Inglaterra e Alemanha Ocidental – o jogo mais controverso da história da competição. Os ingleses venceram por 4-2 após prolongamento, com um hat-trick de Geoff Hurst que incluiu o célebre “golo fantasma”, que muitas décadas depois a tecnologia viria a sugerir não ter cruzado a linha por completo. Era o único título mundial na história da Inglaterra – e o fecho de uma competição que tinha começado com um boicote africano e terminava com a consagração de Eusébio como melhor marcador do torneio.

Uma história

Quase ninguém na Europa sabia o que esperar da Coreia do Norte quando o Mundial começou – era uma seleção isolada pela Guerra Fria, sem jogos de referência conhecidos do grande público. Tornou-se a primeira seleção de fora da Europa e da América do Sul a chegar aos quartos de final, depois de eliminar a Itália com um único golo de Pak Doo-ik. Frente a Portugal, ameaçou repetir a façanha: em menos de 25 minutos, chegou a vencer por 3-0, deixando atónitos mais de 40 mil espectadores em Goodison Park. O que se seguiu pertence à história do futebol português e ao legado eterno de Eusébio.

Um herói

Foi na partida diante da Coreia do Norte, a vencer Portugal por 3-0 aos 22′, que Eusébio vestiu a capa de herói, no jogo que o elevou em definitivo ao estatuto de lenda. O “Pantera Negra” marcou nove golos em seis jogos, quatro dos quais no encontro com a Coreia do Norte, tornando-se o melhor marcador do torneio e até hoje o melhor marcador de Portugal em fases finais de Mundiais. A imagem do português a chorar depois da eliminação nas mãos da Inglaterra tornou-se, com o tempo, um dos retratos mais lembrados daquele Mundial.

???? "Yashin was the greatest keeper in history, and easily the greatest at saving penalties. I knew I had to strike a perfect shot." ???????? Eusebio did just that of course, setting Portugal on the road to victory over USSR and a 3rd-place at the 1966 World Cup ???? ???? #WorldCup Moment pic.twitter.com/1bWBBB5iTu — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 3, 2021

Uma curiosidade

O Mundial de 1966 teve um herói incomum fora das quatro linhas: um cão chamado Pickles. Antes do torneio, a Taça Jules Rimet, o troféu do Campeonato do Mundo, foi roubada de uma vitrine de exposição no Central Hall de Westminster. Uma caça ao troféu foi instaurada – e foi Pickles quem a encontrou, enrolada em jornal, ao farejar uns arbustos em Londres.

The story of Pickles the dog, the unlikely hero who found the stolen #WorldCup Trophy in 66https://t.co/ETgXkpURhR pic.twitter.com/nvdhVSrUNm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 20, 2016

Como foram os resultados no Mundial de 1966