Uma mulher morreu e 1.700 pessoas foram retiradas de uma estância balnear na República Dominicana após um incêndio de grandes proporções, que deflagrou nas primeiras horas de sábado, atingir o resort de luxo. A vítima mortal tem 46 anos e nacionalidade italiana. Neste hotel estão pelo menos 21 portugueses e todos eles estão bem e a ser realojados noutras unidades hoteleiras, informou entretanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Três pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais e outras seis receberam tratamento médico junto ao Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, em Bayahibe, localizado na costa sudeste do país caribenho. As imagens partilhadas nas redes sociais mostram a grande dimensão do fogo e dezenas de pessoas refugiadas junto ao mar, na praia adjacente à estância.

BURNING NOW: A large-scale fire has been reported at the Viva Dominicus hotel in Bayahíbe, La Altagracia Province, Dominican Republic. pic.twitter.com/7siarv8el9 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 19, 2026

O Centro de Operações de Emergência (COE) da República Dominicana informou, através da rede social X, que, desde as primeiras horas da manhã de sábado, “equipas de emergência estão a atuar no combate a um incêndio” no hotel.

“Como parte dos esforços para proteger vidas e garantir a segurança dos moradores, aproximadamente 1.690 hóspedes do Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach foram evacuados e realojados em hotéis próximos e outras instalações designadas para garantir o seu bem-estar”, informa-se ainda.

O mesmo comunicado dá conta do controlo das chamas pelos bombeiros nas últimas horas. As causas do incêndio ainda não foram determinadas, estando a ser investigadas.

Já durante a tarde deste sábado, na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros informou que neste resort estavam oito portugueses. “O MNE acompanha com preocupação o incêndio de grandes dimensões ocorrido num resort em Bayahibe, República Dominicana. A Embaixada de Portugal na Cidade do México, assim como o Cônsul Honorário naquela região, estão a acompanhar de perto a situação dos oito cidadãos portugueses que se encontravam naquele local”, lê-se na publicação.

Horas mais tarde, o número foi revisto em alta, estando agora identificados 21 portugueses no local. Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros alertou o Observador de que, tendo em conta que o resort alojava 1.700 pessoas, “o número de portugueses afetados poderá ainda não estar estabilizado”.

O Governo acrescenta ainda que “todos se encontram bem de saúde” e que terão o apoio do Cônsul Honorário no país. “Está a decorrer o processo de realojamento de forma a assegurar o seu regresso a Portugal nas condições adequadas. Expressamos as sentidas condolências à família da vítima mortal, de nacionalidade italiana, e solidariedade para com todos os afetados”, declara o Ministério.

O MNE acompanha com preocupação o incêndio de grandes dimensões ocorrido num resort em Bayahibe, República Dominicana. A Embaixada de Portugal na Cidade do México, assim como o Cônsul Honorário naquela região, estão a acompanhar de perto a situação dos oito cidadãos portugueses… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) June 20, 2026

Notícia atualizada às 21h53 com informação sobre os 21 portugueses que estavam no resort