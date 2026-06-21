PSD disponibilizou ferramenta de IA para militantes posarem ao lado de Montenegro, Sá Carneiro e Balsemão

O atual presidente iria estar sempre entre as opções, mas as duas outras escolhas recaíram sobre duas figuras já falecidas. Sem surpresa, o partido escolheu Sá Carneiro, o líder que todos os líderes à direita dizem ter como inspiração, e Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro que morreu este ano e tem sido alvo de várias homenagens ao longo do Congresso.

Outra das escolhas que teve de ser feita foi a pose em que Montenegro, Sá Carneiro e Pinto Balsemão iriam surgir ao lado dos militantes. Treinou-se o braço por cima do ombro e até o abraço, mas a escolha mais consensual acabou por recair no aperto de mão.

O processo é simples: quem queira tirar uma fotografia começa por escolher o líder com que quer posar, e tira depois uma fotografia de corpo inteiro. O software faz o resto. Em poucos segundos, a imagem gerada com inteligência artificial fica impressa, e é também disponibilizado um QR Code que permite obter a fotografia de forma digital.

A ideia foi um sucesso. Na manhã de domingo — ou seja, em pouco mais de 24 horas — foram tiradas mais de 600 fotografias. A Giro Interativo, empresa responsável, trabalha sobretudo em casamentos e ativações de marca. Os organizadores, Jeferson Santana e Jamile Santana, estão há cinco anos em Portugal, mas já promovem iniciativas do mesmo género em Espanha e na Suiça.

Ao contrário do que é comum neste tipo de geradores de imagens com recurso a inteligência artificial, este software foi trabalhado especificamente para não criar grandes distorções nas feições dos três “modelos” escolhidos. Caso contrário, o resultado final ficaria longe do pretendido — e de pouco serviria aos militantes uma fotografia com alguém parecido, mas não idêntico, a Montenegro, Sá Carneiro, ou Balsemão.