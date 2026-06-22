O Sindicato dos Ferroviários espanhol convocou uma greve de 24 horas na Renfe para os dias 29 de junho e 15 de julho, coincidindo com o início do período de viagens de férias de verão.

O sindicato argumenta que os motivos para a convocação da greve decorrem do incumprimento dos acordos celebrados em novembro de 2023 e o “abandono premeditado” dos serviços de transporte de carga.

O sindicato refere que os acordos celebrados em 23 de novembro de 2023 entre o Ministério dos Transportes e da Mobilidade Sustentável e os representantes legais dos trabalhadores, que levaram ao cancelamento da greve planeada na Renfe para os dias 24 e 30 de novembro e 1, 4 e 5 de dezembro daquele ano, não estão a ser cumpridos.

Estas violações, segundo um comunicado, consistem no incumprimento do compromisso de manter as condições de trabalho dos funcionários durante a procura por um parceiro estratégico para a Renfe Mercancías.

A associação denuncia ainda que a direção da Renfe decidiu abrir um concurso para a manutenção das locomotivas da série 333.3, um serviço que anteriormente era prestado pela própria equipa de Engenharia e Manutenção da Renfe.

Além disso, considera que os acordos relativos ao aumento do volume de negócios da Renfe Mercancías, à coordenação dessa empresa com a Engenharia e Manutenção da Renfe e à manutenção da carga de trabalho dentro do grupo também estão a ser quebrados.

O Sindicato Ferroviário afirma que a direção da operadora ferroviária anunciou a decisão de fechar permanentemente a oficina de material circulante em Miranda de Ebro.

Da mesma forma, a licitação para a manutenção de 65 locomotivas da série 333.3 reduziu drasticamente a quantidade de trabalho das oficinas afetadas, e o sindicato alerta para um abandono deliberado da Renfe Mercancías (Renfe Carga), o que está a ter sérias consequências para o trabalho das demais oficinas.

Além disso, o sindicato critica o fato de não ter sido informado sobre o conteúdo do acordo entre a Renfe e a Medway e o potencial impacto nas condições de trabalho dos funcionários.