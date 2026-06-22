O secretário-geral do Partido Socialista (PS) acusou esta segunda-feira o Executivo liderado por Luís Montenegro de se ter tornado num “especialista no anúncio de pacotes”. “Já vai no 25.º pacote de medidas [em dois anos]. Vocês conhecem os resultados?”, questionou José Luís Carneiro, no final da visita à Fabrica das conservas Ramirez, em Matosinhos, no âmbito da ‘Rota pela Economia do Mar’.

“Se governar fosse fazer anúncios, nós tínhamos um dos melhores governos do mundo. Mas como governar é mais do que fazer anúncios, aí nós de facto estamos bastante pior”, disse o líder socialista.

Depois de ter visitado a fábrica e de se ter reunido com representantes da empresa, José Luis Carneiro reagiu às declarações do primeiro-ministro no congresso do PSD em Anadia. Instado a responder também à ministra da Saúde, preferiu não o fazer.

No sábado, Ana Paula Martins culpou a imigração e as redes de imigração ilegal pelo aumento do número de utentes sem médio de família. Acusou ainda o PS pelo “estado lastimável” em que deixou o SNS.

“O Governo está a dois anos a governar, é o Governo que tem que responder pelas dificuldades”, retorquiu o secretário-geral do PS.

“Lamento que no congresso do PSD não tenhamos ouvido o primeiro-ministro a falar daquilo que diz respeito à vida das pessoas: habitação, saúde, economia”, elencou, destacando particularmente a área da “economia do mar”, à qual tem dedicado a “Rota pela Economia do Mar”.

Gostava de ter ouvido o primeiro-ministro a falar deste setor. A explicar o que está a ser feito para valorizar a Economia do Mar. (…) Um setor tão importante para a nossa economia e para a criação de emprego”. acrescentou.

José Luís Carneiro destacou o impacto do setor, que produz “4% da riqueza do País” e emprega “4% dos trabalhadores em Portugal”. O secretário-geral do PS olha para a empresa que visitou esta segunda-feira como “um bom exemplo” de como “um setor tradicional que já vai na quinta geração”, conseguiu “inovar”, particularmente “no setor da energia”.

“A Ramirez é uma das nossas melhores marcas, em termos de indústria ligada ao mar, particularmente no tratamento do peixe para afeitos de consumo. Está hoje em todos os mercados, (…) tem vendas de 30 milhões de euros por ano”, disse, destacando os 250 postos de trabalho.