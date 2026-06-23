O corpo de uma idosa de 81 anos que tinha sido dada como desaparecida em Castelo de Paiva foi encontrado na segunda-feira à noite no rio Douro, adiantou à Lusa fonte da GNR.
O alerta para o desaparecimento de uma idosa foi dado pelas 17h45, na zona de Pedorido, concelho de Castelo de Paiva, distrito de Aveiro, referiu a fonte policial.
O corpo da idosa foi localizado pelas 22h55 pelos bombeiros de Castelo de Paiva no rio Douro.
Fonte da GNR acrescentou ainda que foi contactada a Polícia Judiciária.