A GNR deteve, na madrugada desta quarta-feira, no Porto, 71 pessoas por condução em estado de embriaguez e detetou 290 condutores sob influência de álcool numa ação especial de fiscalização rodoviária no âmbito da noite de S. João.

Em comunicado, aquela força de segurança explica que, entre as 3h30 e as 7h30, foram fiscalizados 4.097 condutores, tendo sido detetados 290 excessos de álcool no sangue, dos quais 71 condutores foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro, “constituindo crime de condução em estado de embriaguez”.

Além das 71 detenções por condução em estado de embriaguez, foram também detidas quatro pessoas por falta de habilitação legal para conduzir e uma por posse de arma proibida, tendo ainda sido elaborados 263 autos de notícia por contraordenações rodoviárias.

Aquela operação, que envolveu cerca de 140 militares, explica a GNR, incidiu nos “períodos, horários e locais previamente identificados através da análise da informação operacional e do risco rodoviário, permitindo concentrar os meios de fiscalização nos principais eixos rodoviários da Área Metropolitana do Porto”.

A ação foi desenvolvida na Autoestrada n.º 28 (A28) — Perafita, Mafamude, Autoestrada n.º 20 (A20) — Vilar do Andorinho, Autoestrada n.º 43 (A43) — Gondomar, Autoestrada n.º 4 (A4) — Águas Santas, Autoestrada n.º 3 (A3) — Maia, e Autoestrada n.º 3 (A3) — Trofa.