O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, defendeu esta quinta-feira que a União Europeia deve reforçar a sua dimensão atlântica e descentralizar a sua visão estratégica, criando “novas centralidades” que reforcem a competitividade, resiliência e a relevância geopolítica.

O chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) falava na sessão de abertura da IX New Space Atlantic Summit, conferência anual organizada pela Agência Espacial Portuguesa, que decorre no Técnico Innovation Center, em Lisboa.

O social-democrata sustentou que “a Europa terá mais futuro se se considerar uma Europa Atlântica”, já que o Atlântico representa um ativo estratégico para afirmar o espaço europeu no plano geopolítico, geoeconómico, científico e tecnológico.

“A Europa precisa de gerir as oportunidades dirigindo-se para o Atlântico”, afirmou José Manuel Bolieiro, citado numa nota divulgada pelo executivo açoriano.

O governante reiterou a visão de transformar os Açores “de uma região de necessidades numa região de oportunidades”, considerando que esta geração tem condições para liderar essa mudança.

Na sua perspetiva, essa transformação passa por “valorizar integralmente o território açoriano”, não apenas na sua dimensão terrestre, mas também nas suas componentes marítima, oceânica e espacial, com a ciência, a tecnologia e a investigação ao serviço do aproveitamento sustentável dos recursos e da criação de novas oportunidades económicas.

José Manuel Bolieiro alertou igualmente para “a necessidade de a União Europeia atualizar a sua visão estratégica, considerando que continua excessivamente centrada nas fronteiras terrestres de leste e em modelos económicos do passado”.

Na sua intervenção, destacou ainda o papel dos Açores como plataforma privilegiada de ligação entre a Europa e o continente americano, reforçando o relacionamento transatlântico e projetando a União Europeia para o oceano, decisivo para o futuro.

Por isso, defendeu a necessidade de a União Europeia desenvolver instituições mais atentas à sua dimensão atlântica e espacial, com o investimento público nestes domínios a dever assumir um papel estratégico no futuro europeu.

As grandes transições em curso — a climática, a energética e a digital — dependem em grande medida, reforçou, da valorização do Atlântico e do reforço do investimento em ciência, tecnologia, investigação e gestão do conhecimento.

Subordinada ao tema “A Arquitetura do Poder: Geopolítica na Segunda Era da Exploração Espacial”, a edição de 2026 reúne participantes nacionais e internacionais da indústria, da academia e do setor público para debater os novos paradigmas da soberania, da cooperação e da segurança no domínio do espaço.