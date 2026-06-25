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O sismo de magnitude 7,5 que se registou esta quarta-feira na Venezuela, causando o colapso de vários edifícios e um número de vítimas mortais que, de acordo com estimativas das autoridades norte-americanas, pode chegar aos 10 mil, foi o terramoto mais forte a abalar a Venezuela em mais de um século.

Para encontrar um sismo mais forte do que este é necessário recuar até ao dia 29 de outubro de 1900, quando um sismo de magnitude 7,7 — que ficaria conhecido como o terramoto de San Narciso — abalou o país, causando, segundo a informação oficial, 21 mortos e deixando 50 pessoas feridas.

Na altura, segundo o The New York Times, o sismo de magnitude 7,7 fez colapsar cerca de 300 edifícios, provocou a queda de várias torres de igrejas e deixou centenas de venezuelanos a ter de viver em tendas durante algum tempo.

O sismo de 7,5 desta quarta-feira é, assim, o segundo mais forte registado na história do país.

Dois sismos registaram-se esta quarta-feira na Venezuela. Ao início da manhã, havia registo de 32 vítimas mortais e mais de 700 feridos, mas o Serviço Geológico dos EUA estima, com base nas características do sismo e do território, que estes dois abalos possam provocar até 10 mil mortes.

O primeiro sismo teve magnitude 7,2 na escala de Richter, sendo o quarto mais forte da história da Venezuela, atrás de um ocorrido em agosto de 2018 que teve magnitude de 7,3 — e que não provocou mortos nem feridos.