A Universidade de Lisboa aprovou um curso de Enfermagem para Torres Vedras, alargando a parceria com este município para o Campus da Saúde, foi anunciado esta quinta-feira, após a autarquia ter cancelado o acordo com o Instituto Politécnico de Leiria.

O Campus da Saúde de Torres Vedras, a ser desenvolvido no antigo hospital do Barro pela Faculdade de Medicina de Lisboa, vai assim integrar mais esta valência.

“Esta decisão permitirá o lançamento da formação superior nesta área no concelho, em parceria com a Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Lisboa”, refere o comunicado da Universidade de Lisboa e do município de Torres Vedras divulgado esta quinta-feira.

“A concretização deste projeto representa um marco na estratégia municipal para o setor da saúde deste executivo, reforçando a aposta na qualificação, na formação e no desenvolvimento sustentado de novas respostas com impacto local, regional e nacional”, defendeu a autarquia do distrito de Lisboa.

Questionado pela Lusa, o presidente da câmara remeteu para mais tarde a divulgação dos prazos, acrescentando que o “cronograma do investimento e da abertura do curso será apresentado em breve”.

Ao apostar no ensino, na investigação e na prática clínica, o projeto promove a concentração de valências complementares procurando gerar conhecimento e inovação.

Com este avanço, Torres Vedras considera que “reforça o seu posicionamento como território de referência na área da saúde, da formação e da investigação”, com a Universidade de Lisboa.

A criação do curso de Enfermagem em Torres Vedras responde a uma necessidade crescente do país, tendo em conta a escassez destes profissionais.

O alargamento da parceria entre a Universidade de Lisboa e o município de Torres Vedras surge depois de a autarquia ter cancelado em março o acordo que mantinha desde 2020 com o Instituto Politécnico de Leiria (IPL) para a criação de um polo da Escola Superior de Saúde.

“O IPL precisava de definir agora os cursos para 2027/2028 e a câmara tinha de indicar se mantinha ou não o acordo, e informou que não queria por não ter o curso de Enfermagem”, explicou na altura o presidente da câmara, Sérgio Galvão.

O atual executivo de Torres Vedras (que nas eleições autárquicas de 12 de outubro passou de uma liderança PS para PSD/CDS-PP/VP) decidiu mudar a localização do novo polo do edifício dos antigos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), que está em obras, para o futuro Campus da Saúde, um projeto previsto para as antigas instalações hospitalares do Barro.

Nas instalações dos antigos SMAS a autarquia pretende criar uma escola de antigos ofícios, para a qual está em negociações com a Escola de Serviços e Comércio do Oeste e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

As obras iniciadas em março de 2025 no edifício, com um investimento de 3,8 milhões de euros e um prazo de execução de 20 meses, estão suspensas, de forma temporária, por terem sido detetados hidrocarbonetos no solo.

Município e IPL mantêm a parceria para outros cursos fora da área da Saúde que o instituto oferece na cidade e vão estudar a hipótese de promoverem outros dentro de áreas consideradas estratégicas.