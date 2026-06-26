Contra "corredor de droga" e falta de "justificação". Transferência de sala de consumo assistido para o Aleixo leva dezenas à rua

Várias dezenas de pessoas protestaram esta sexta-feira no Porto contra a transferência de uma sala de consumo assistido para o Aleixo. Os moradores da zona do antigo bairro entendem que esta relocalização representa um regresso do consumo a um local que já afastou esse problema e criticam a falta de estudos apresentados pelo executivo para justificar a decisão.

“A câmara diz-nos que a decisão já está tomada. Para os peticionários, a sala não vai avançar. A Câmara [Municipal do Porto] não nos soube justificar o motivo desta mudança. É uma má decisão política“, criticou Alberto Baldaque, um dos primeiros a assinar uma petição contra esta transferência e que somou mais de 1600 assinaturas.

A sala de consumo assistido começou a funcionar em 2022 na Pasteleira, ainda com a anterior liderança autárquica. Depois de o atual executivo ter assumido funções, anunciou a decisão de transferir a sala para a zona do antigo bairro do Aleixo.

Os protestos traduzidos na petição chegaram na quinta-feira à Assembleia da República, onde Alberto Baldaque e José Ribeiro explicaram aos deputados os motivos da oposição a esta relocalização. O principal, apontam, é a falta de suporte para a tomada de posição da autarquia liderada por Pedro Duarte.

Peticionários acusam autarquia de tomar decisão sem documentos que a suportem. “Se não deu [documentos] é porque não os tem”

“Os moradores estão às cegas, porque a câmara nunca falou connosco, não explicou nada, impôs esta situação sem explicar”, denuncia Alberto em frente ao edifício da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, onde várias pessoas levantaram esta sexta-feira cartazes contra esta decisão.

O líder do movimento frisou que os peticionários não estão contra a sala de consumo assistido, e que reconhecem os benefícios desta instalação, mas criticam apenas a localização. “Consideramos, de acordo com os estudos que nos foram enviados pela autarquia, que a sala de consumo deve estar onde há venda. E há lá espaço para esse aumento. Mas temos outro problema: estamos a pedir à câmara que nos dê os documentos que suportam esta transferência e que diga objetivamente que o Aleixo é o melhor local”.

No entender de Alberto Baldaque, esses documentos “não existem”. “A câmara não nos deu [os documentos]. Se não deu é porque não os tem”. Os moradores temem uma “dispersão” do consumo, um “menor controlo das doenças” e o aumento do “pequeno furto”, além das “tendas de campismo” que podem surgir novamente no Aleixo.

Esta sexta-feira, antes da manifestação, os líderes do movimento reuniram-se com Pedro Jorge Ribeiro Teichgräber, presidente da junta, a quem deram o mesmo documento que tinham partilhado na quinta-feira no encontro com os deputados da Assembleia da República. Nesse relatório consta “uma análise crítica do movimento peticionário sobre este tema”.

Se a câmara defende que a distância entre a antiga e a futura sala é de apenas 850 metros, Alberto Baldaque responde que a distância real é maior, uma vez que “os consumidores não vão fazer uma linha reta da Pasteleira [para o Aleixo]”. Por isso, reforçou a preocupação com a “dispersão” do consumo de droga por várias zonas da cidade. “A petição não é sobre o Aleixo, é mais abrangente”.

Da documentação que recebeu da autarquia — que o movimento considera ser insuficiente e pouco esclarecedora — o representante reage com incredulidade. “Analisámos a documentação [técnica] dada pela câmara e ficámos chocados. Os documentos dizem precisamente o contrário, que a sala deve estar onde há venda e onde há consumo. A câmara ou enviou essa documentação por engano, ou não leu a documentação ou leu e não quis saber”.

No encontro com os deputados, Alberto disse que nunca tinha chegado a receber uma resposta da autarquia. Esta sexta-feira, em declarações ao Observador, reconheceu ter recebido um “relatório” quando já estava a caminho de Lisboa para a reunião com os deputados, pelo que só irá analisar o documento nos próximos dias, antes de o tema ser discutido na Assembleia Municipal do Porto.