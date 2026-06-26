O Governo da Madeira vai lançar pela segunda vez o concurso público para a construção da terceira fase do novo hospital do Funchal, tendo aumentado o preço base para 415 milhões de euros, foi anunciado esta sexta-feira.

“O preço base da terceira fase vai passar para 415 milhões”, indicou o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, referindo que representa um aumento de cerca de 50% face ao primeiro concurso que foi lançado e que ficou deserto.

Pedro Rodrigues falava aos jornalistas numa visita ao Hospital Central e Universitário da Madeira, cuja segunda fase da obra foi agora concluída.

O governante realçou que o aumento do preço se justifica, sobretudo, “pela instabilidade internacional”, sublinhando que esta fase da empreitada está fortemente dependente do mercado externo.

O secretário regional referiu que a obra ficará agora parada, com apenas algumas correções a fazer por parte dos empreiteiros.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP) vai aprovar na próxima semana, em Conselho do Governo, o lançamento do concurso público, estimando que a apresentação de propostas decorra até outubro e a empreitada comece no início do próximo ano.

Pedro Rodrigues indicou também que está previsto que esta terceira fase termine no final de 2030.

O concurso para esta fase abrange as infraestruturas gerais, acabamentos e instalações técnicas.

O primeiro concurso público lançado ficou deserto, uma vez que nenhum dos cinco agrupamentos convidados a apresentar propostas respondeu positivamente.

Localizado nos arredores da cidade do Funchal, em Santa Quitéria, o Hospital Central e Universitário da Madeira ocupa uma área de aproximadamente 171.318 metros quadrados e terá cerca de 600 camas, um heliporto e cerca de 1.200 lugares de estacionamento.

Quando começou a ser construído, o Governo Regional estimava que estaria concluído em 2027, mas, entretanto, o processo tem sofrido sucessivos atrasos.