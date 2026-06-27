Siga aqui o liveblog do Observador sobre os sismos na Venezuela

A missão portuguesa para ajudar nas buscas, salvamento e primeiros socorros após os sismos na Venezuela chegou este sábado àquele país e aguarda pela atribuição de missão pelas autoridades venezuelanas, segundo a Proteção Civil.

“Os operacionais encontram-se neste momento a proceder à descarga de material, aguardando a atribuição de missão pelas autoridades venezuelanas, no âmbito do esforço internacional de resposta aos sismos que afetaram o país”, refere a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) numa nota divulgada nas redes sociais.

A ANEPC dá conta que a Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa, composta por 64 elementos, chegou ao Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, na Venezuela, em dois voos da Força Aérea Portuguesa.

Segundo a ANEPC, o primeiro avião aterrou às 13h45 (08h45 hora local) e o segundo às 14h40 (09h40 hora local).

Os dois aviões da Força Aérea com os 64 elementos da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e do INEM partiram de Beja na sexta-feira à noite.

Esta força conjunta reúne “capacidades especializadas em operações de busca e salvamento, recuperação de vítimas, resposta a catástrofes e apoio médico de emergência”, segundo uma nota do MNE de sexta-feira.

Seguiram também a bordo cerca de 23 toneladas de ajuda humanitária, incluindo “equipamentos de proteção individual, material de busca e salvamento, equipamento médico, medicamentos, tendas, geradores, bens alimentares”, para apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas, de acordo com o MNE.