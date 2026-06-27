Foi registado este sábado um sismo de magnitude 6,1 com epicentro na região de Kush, no Afeganistão. Segundo dados do Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC), o abalo foi também sentido no vizinho Paquistão.

De acordo com estes dados, o fenómeno foi registado às 18h04 locais, 14h04 em Lisboa. O sismo ocorreu a 201 quilómetros de profundidade.

Segundo a Reuters, o terramoto foi sentido na capital do Afeganistão, Cabul.

Já em Swat, no norte do Paquistão, houve pessoas a sair das casas em pânico, disse à Reuters Daniyal Ahmad, um residente no local. “Foi muito grande aqui em Swat e durou bastante tempo.”

Segundo as autoridades locais, não há registo de ferimentos ou estragos. As autoridades de emergência estão a avaliar as estruturas.