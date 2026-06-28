Avião despenha-se em Nancy, no norte de França. Acidente faz 11 mortos

Um avião despenhou-se este domingo de manhã, numa zona residencial de Nancy, no norte de França. A bordo seguiam 11 pessoas. Não há sobreviventes do acidente, segundo os meios de comunicação social franceses.

O acidente aconteceu na localidade de Meurthe-et-Moselle. De acordo com os mesmos meios, os passageiros preparavam-se para participar numa sessão de paraquedismo. O avião partiu do aeródromo de Nancy-Essey com dois grupos de cinco passageiros que iam participar num batismo de paraquedismo.

Passados poucos minutos, cerca das 11h, a aeronave acabou por despenhar-se, levando à morte do piloto e dos 10 passageiros.