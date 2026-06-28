Avião despenha-se em Nancy, no norte de França. Acidente faz 11 mortos

Um avião despenhou-se este domingo de manhã, numa zona residencial de Nancy, no norte de França. A bordo seguiam 11 pessoas. Não há sobreviventes do acidente, segundo os meios de comunicação social franceses.
O acidente aconteceu na localidade de Meurthe-et-Moselle. De acordo com os mesmos meios, os passageiros preparavam-se para participar numa sessão de paraquedismo. O avião partiu do aeródromo de Nancy-Essey com dois grupos de cinco passageiros que iam participar num batismo de paraquedismo.
Passados poucos minutos, cerca das 11h, a aeronave acabou por despenhar-se, levando à morte do piloto e dos 10 passageiros.
O aparelho caiu numa zona residencial, como mostram as imagens do jornal francês L’Est Républicain. A aeronave ficou imobilizada na rua Allende, na localidade de Tomblaine, região de Nancy. Apesar disso, não terá atingido qualquer pessoa no solo. “O acidente aconteceu por volta das 11h”, refere uma testemunha ao jornal. “Eu estava a passar de carro para ir fazer as minhas compras no Auchan quando o vi embicar e cair”, acrescenta a mesma testemunha.
O autarca local, Yves Séguy, anunciou ter “decidido ativar o centro operacional departamental” para “garantir o acompanhamento em tempo real do evento”.