O Sindicato Ferroviário espanhol realiza na segunda-feira o primeiro dos dois dias de greve de 24 horas anunciados, que deverá resultar no cancelamento de 320 comboios de alta velocidade, longa e média distância.

O sindicato denuncia o não cumprimento dos acordos alcançados em novembro de 2023 entre o ministério de Transportes e Mobilidade Sustentável e a representação legal dos trabalhadores que permitiram a desconvocação da greve prevista na Renfe, e o “abandono premeditado” do serviço de Mercadorias.

Depois desta greve na segunda-feira, está convocada uma segunda no próximo dia 15 de julho.

Com base na resolução de serviços mínimos decretada pelo ministério para esta segunda-feira, dos 360 comboios de alta velocidade e longa distância programados, a circulação de 98 é suspensa e dos 642 de média distância, 222 são cancelados, enquanto entre os de alta velocidade e longa distância e os de média são suspensos 320.

Assim, circularão em serviços mínimos 262 comboios de alta velocidade e longa distância e 420 de média distância.

Os serviços mínimos assegurarão 73% dos comboios de alta velocidade e 65% comboios de média distância.

O Ministério destaca o “especial transtorno” que pode causar aos viajantes a greve convocada esta segunda-feira, de grande movimento ao coincidir a mobilidade de um dia útil com o término do fim de semana num mês estival, que origina um importante aumento das deslocações.