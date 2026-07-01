A administração norte-americana suspendeu a proibição de exportação dos modelos de Inteligência Artificial (IA) mais avançados da Anthropic, apenas duas semanas depois de ter ordenado a suspensão do acesso público a esses modelos de IA, para cumprir uma diretiva de controlo de exportações.

A Anthropic anunciou, na rede social X, que começará a restaurar o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 esta quarta-feira, depois de ter sido notificada do levantamento da suspensão por parte do Departamento de Comércio dos EUA.

We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5. We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon. We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on… — Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026

“Fomos notificados pelo Departamento de Comércio da suspensão dos controlos de exportação do Claude Fable 5 e Mythos 5. Começaremos a restaurar o acesso amanhã e partilharemos uma atualização em breve. Agradecemos a paciência dos nossos utilizadores e de todos os que trabalharam connosco na redistribuição dos modelos”, sublinha a empresa.

A ordem de suspensão do acesso e exportação dos dois modelos de IA mais avançados da Anthropic partiu de Howard Lutnick, o secretário de Estado do Comércio, a 12 de junho. A Anthropic optou por bloquear qualquer acesso ao Claude Fable 5 e ao Mythos 5 a todos os clientes, sendo que os modelos menos avançados do Claude, o assistente virtual da empresa, continuam acessíveis.

De acordo com a BBC, o Claude Fable 5 é uma versão do modelo de IA da empresa capaz de produzir um raciocínio aprofundado e de executar tarefas complexas de forma autónoma. Já o Mythos 5 é uma versão concebida para empresas e especialistas em cibersegurança, capaz de identificar vulnerabilidades no código informático e de as explorar. Ambos os modelos foram lançados a 9 de junho.