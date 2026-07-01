O Presidente norte-americano defendeu os ganhos de cerca de 1,2 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) graças às atividades no setor das criptomoedas em 2025, argumentando que “toda a gente beneficia”. “Sabem por que razão estou a ter lucros? Porque a bolsa está a subir, toda a gente está a ter lucros”, disse Donald Trump aos jornalistas, esta quarta-feira, enquanto se preparava para realizar o primeiro voo a bordo de um novo Air Force One oferecido pelo Qatar.

Questionado sobre críticas de que estaria a usar o cargo para enriquecer pessoalmente, o líder republicano respondeu que os seus rendimentos eram colocados em fundos fiduciários sem direito de supervisão, estruturas usadas por dirigentes que ocupam cargos públicos para que os bens privados sejam geridos de forma independente. “Não me ocupo das minhas finanças pessoais, temos fundos que gerem o meu dinheiro”, afirmou o republicano, de 80 anos. “Ganhei muito dinheiro antes de me tornar Presidente. Eles investem o meu dinheiro e eu não falo com eles”, continuou.

Trump também garantiu que a sua fortuna se deve à carreira anterior, embora esses rendimentos provenham de atividades realizadas desde o regresso à Casa Branca. “Não sei se tive uma carreira melhor na política ou nos negócios, mas tive uma grande carreira nos negócios”, afirmou. “Por isso, todos beneficiamos disso. Eu beneficio porque tenho muito dinheiro e muito dinheiro em numerário“, acrescentou Trump.

De acordo com um documento divulgado na terça-feira pelo Gabinete de Ética Governamental (OGE), o líder norte-americano recebeu cerca de 550 milhões de dólares (cerca de 482 milhões de euros) graças às ligações com a plataforma de criptomoedas apoiada pela sua família, a World Liberty Financial (WLF).

O documento registou ainda um rendimento de 635 milhões de dólares (cerca de 577 milhões de euros) auferido ao abrigo de um acordo de licença relacionado com a criptomoeda que tem o seu nome, a $TRUMP, comercializada algumas horas antes da posse, em janeiro de 2025.

As atividades de Donald Trump no setor das criptomoedas são a principal razão que explica como o património pessoal do empresário quase triplicou, ao passar de 2,3 para 6,5 mil milhões de dólares (cerca de 5,7 mil milhões de euros) entre 2024 e 2026, de acordo com a revista Forbes.

O antigo promotor imobiliário é regularmente acusado de conflitos de interesses, nomeadamente por ter investido na indústria das moedas eletrónicas, ao mesmo tempo que, desde a posse, tomou várias medidas para desregulamentar o setor, fazendo disparar o preço dos ativos.

Os rendimentos da primeira-dama, Melania Trump, também constam da declaração financeira do marido. Incluem mais de 10 milhões de dólares por um documentário que lhe é dedicado, transmitido na plataforma ‘online’ da Amazon, e mais de 500.000 dólares (cerca de 438 mil euros) pelo livro “Melania”.

Além dos rendimentos provenientes da WLF e da criptomoeda, Trump também ganhou vários milhões de dólares graças às ações de várias empresas cotadas em bolsa, ativas no setor das criptomoedas, como a plataforma de câmbio Coinbase.

A isto acrescentam-se os ganhos provenientes de produtos com a marca Trump, que vão desde vestuário a autocolantes para para-choques, e mais de 208.000 dólares (182,3 mil euros) provenientes de bíblias vendidas em parceria com o cantor country Lee Greenwood.

Os ativos de Donald Trump estão depositados num fundo fiduciário administrado pelo filho, Donald Jr. No entanto, os estatutos do fundo preveem que a entidade possa ser dissolvida a qualquer momento, o que significa que o bilionário poderá retomar o controlo do mesmo, logo no final do segundo mandato, em 2029.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, também viu os rendimentos aumentarem significativamente desde que se tornou no “número dois” da Administração Trump. Declarou direitos de autor no valor entre um milhão e cinco milhões de dólares (entre 880 mil e 4,38 milhões de euros) pelas memórias publicadas em 2016, “Hillbilly Elegy”.

*Notícia atualizada às 19h25 com a reação de Trump