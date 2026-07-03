Jorge Jesus é passado, Roberto Martínez chegou a agitar as águas do presentes, o nome do futuro está mesmo escolhido: Ange Postecoglou é o novo treinador do Al Nassr, mudando-se para a Arábia Saudita para orientar a equipa de Cristiano Ronaldo e João Félix que conquistou o Campeonato na última temporada.
A notícia foi anunciada pelo próprio Al Nassr, que acrescentou que Ange Postecoglou assinou por duas temporadas e destacou ainda uma frase do treinador: “Nos meus clubes anteriores terminou sempre da mesma maneira, comigo e um troféu”. Aos 60 anos, o técnico começou a carreira ainda nos anos 90 e na Austrália, passando por Western Suburbs e South Melbourne antes de treinar os Sub-17 e os Sub-20 australianos.
It's official: ✍️
Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC ????
He signed a contract for 2 seasons.
Welcome, Gaffer! ???? pic.twitter.com/LEStlTdnQy
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026
Em 2008 mudou-se para a Grécia — país onde nasceu, na verdade, já que é filho de emigrantes gregos na Austrália — e orientou o Panachaiki durante um ano antes de voltar a casa para passar por Whittlesea Zebras, Brisbane Roar e Melbourne Victory. Os dois Campeonatos conquistados nesta última paragem levaram-no a saltar para o cargo de selecionador da Austrália, que conduziu de 2013 a 2017, conseguindo o apuramento para os Mundiais de 2014 e 2018.
Em 2017, decidiu partir à aventura e rumou aos Yokohama Marinos do Japão, onde foi campeão nacional em 2019. O salto, porém, aconteceu em 2021: mudou-se para a Escócia e assumiu o histórico Celtic, conquistando dois Campeonatos, uma Taça e duas Taças da Liga numa fase de absoluta hegemonia do clube de Glasgow. Rumou a Inglaterra e à Premier League no verão de 2023, sucedendo a Antonio Conte no Tottenham, e foi despedido dois anos depois e dias após conquistar a Liga Europa, o primeiro troféu dos spurs em 17 anos.
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De lá para cá, sucedeu a Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest em setembro do ano passado, mas durou apenas um mês no cargo: não ganhou nenhum dos oito jogos que fez e tornou-se o treinador com a passagem mais curta de sempre pelo clube inglês. Agora, depois de alguns meses sem clube, Ange Postecoglou ruma à Arábia Saudita para treinar Cristiano Ronaldo e João Félix e procurar reconquistar o Campeonato.