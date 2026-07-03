A Câmara de Santarém e a PSP estão a preparar a expansão do sistema de videovigilância da cidade, prevendo a instalação de 327 câmaras distribuídas por 237 pontos da área urbana, segundo informação divulgada esta sexta-feira pelo município.

De acordo com a autarquia, a estratégia de alargamento da rede foi analisada numa reunião de trabalho entre responsáveis municipais e a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém, durante a qual foi apresentado um levantamento técnico conjunto sobre as necessidades de cobertura do sistema.

Atualmente, a cidade dispõe de 26 câmaras em funcionamento, equipamento que, segundo a PSP, tem sido uma ferramenta de apoio à atividade operacional policial.

Citada num comunicado da Câmara de Santarém, a força de segurança refere que o sistema existente contribuiu para a identificação e resolução de “praticamente 100%” das ocorrências registadas na área abrangida pela videovigilância.

A próxima fase do projeto prevê “a instalação de novas câmaras em zonas de maior densidade populacional, nas áreas envolventes a estabelecimentos de ensino e nas principais entradas e saídas da cidade”.

Segundo o município, o objetivo passa por reforçar “a capacidade de prevenção, dissuasão e resposta das autoridades em matéria de segurança”.

No comunicado, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, que detém o pelouro da Proteção Civil e Segurança, considera que a expansão da rede constitui uma “aposta estratégica na segurança e na qualidade de vida” da população.

“Estamos a trabalhar em estreita articulação com a PSP para garantir uma cobertura eficaz e proporcional às necessidades da cidade, reforçando um instrumento que já demonstrou resultados muito positivos no apoio à prevenção e à resolução de ocorrências”, afirmou.

A autarquia acrescenta ainda que estão a ser realizadas avaliações técnicas para definir a localização dos novos equipamentos nas áreas consideradas prioritárias para a expansão do sistema.

O projeto integra a estratégia municipal de reforço das políticas de segurança urbana, orientada para a proteção de pessoas e bens, valorização do espaço público e aumento da confiança dos cidadãos.