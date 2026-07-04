O calor extremo que atinge Washington interrompeu este sábado várias celebrações do Dia da Independência, mas não travou o patriotismo pelas ruas da capital, onde milhares de pessoas comemoram vestidas dos pés à cabeça com as cores da bandeira norte-americana.

De crianças a idosos, passando por animais de estimação, a indumentária de praticamente todos os que circulavam durante a manhã de hoje junto ao extenso parque do ‘National Mall’ incluía as cores vermelho, azul e branco.

Além da paleta de cores, também não faltaram as mensagens de patriotismo: “Este é o melhor país do mundo”, “Viva a América” e “250 anos de Independência” eram algumas das palavras gravadas em camisolas e bandeiras exibidas por cidadãos orgulhosos.

A Lusa falou com norte-americanos que se deslocaram de estados como o Utah, Florida ou Michigan que disseram querer acompanhar de perto aqueles que seriam os maiores festejos do país. No entanto, no rosto estava-lhes estampado o desespero devido ao calor impiedoso que atinge a Costa Leste e Centro-Oeste dos EUA e qualquer sombra passou a ser paragem obrigatória.

Em Washington DC, as máximas vão rondar aos 40 graus, o que levou as autoridades a tomar decisões difíceis em prol da segurança do público, como cancelar o grande desfile agendado para este sábado, uma das principais atrações do dia. Eram esperados mais de 4.000 artistas, membros de bandas, dançarinos, organizações culturais, carros alegóricos, balões gigantes e militares em representação de todos os 50 estados do país. Seria um grande desfile patriótico, com a organização a estimar a presença de cerca de 250 mil pessoas, um número muito difícil de atingir ao longo do dia de hoje, especialmente devido à grave onda de calor.

Apesar da parada ter sido suspensa, milhares de pessoas visitaram a “Grande Feira Estadual Americana“, no National Mall, onde, esta sexta-feira, 40 pessoas já tinham precisado de assistência médica. Mesmo com o calor, as longas filas para entrar no recinto enchiam múltiplos quarteirões da 12th Street e da Independence Avenue, relatou o New York Times.

Também em Filadélfia, onde a Declaração de Independência foi assinada, o desfile foi cancelado. A cidade começou as comemorações ainda na sexta-feira, enterrando uma cápsula do tempo, mas as recreações históricas agendadas para o feriado tiveram de ser suspensas ou reformuladas. Uma recreação do acampamento de George Washington em frente ao edifício onde foi assinada a Declaração da Independência, acabou por ser feita dentro do edifício, algo que aconteceu em vários pontos do país.

Ainda assim, foram várias as cidades que mantiveram os desfiles tradicionais do 4 de Julho. Em Nova Iorque, onde as temperaturas passaram os 35º, centenas de pessoas juntaram-se nas margens do Hudson para ver um desfile de veleiros e uma exibição de jatos da Força Aérea. Mais de 165 milhões de pessoas estão a ser afetadas por temperaturas recorde no país, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.