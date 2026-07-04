O primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicitou este sábado os Estados Unidos da América por ocasião do 250.º aniversário da independência daquele país, destacando os “fortes laços humanos, culturais e económicos” que unem “as duas margens do Atlântico”.

“Felicito vivamente os EUA pelos seus 250 anos de independência. Ao longo de uma História comum, que foi também construída com o contributo da numerosa comunidade portuguesa e lusodescendente, os EUA desempenharam um papel fundamental no mundo e na defesa dos valores que continuam a unir-nos, como a liberdade, a democracia e a prosperidade”, lê-se numa publicação na conta oficial do chefe do executivo português na rede social ‘X’.

No texto, Luís Montenegro destaca que Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a independência dos EUA e, juntamente com os norte-americanos, é um dos membros fundadores da NATO — que realiza a sua próxima cimeira terça e quarta-feira, em Ancara, capital da Turquia.

“Firme defensor da comunidade transatlântica”, escreveu Montenegro, “Portugal celebra assim estes dois séculos e meio de história comum com uma perspetiva de futuro alicerçada nos fortes laços humanos, culturais e económicos que unem as nossas duas margens do Atlântico”.

O primeiro-ministro finaliza a mensagem desejando “ao povo amigo norte-americano”, ao Presidente Donald Trump e “a todos os portugueses e lusodescendentes que vivem nos EUA”, um “feliz Dia da Independência”.